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苹果收购健康科技初创公司Tueo Health

2019-5-25 17:46:44来源：猎云网作者：油人责编：沧海评论：

据一位知情人士透露，苹果收购了一家小型初创公司Tueo Health，该创企正在开发一款移动应用，该应用可与商用呼吸传感器配合使用，帮助管理儿童哮喘症状。如果孩子的呼吸在夜间发生变化，该应用会向家长发出警报。

目前还不清楚苹果为这笔交易支付了多少费用。这家初创企业在2017年的小型种子轮融资中获得了110万美元的投资。Tueo的首席执行官兼联合创始人Bronwyn Harris和首席运营官Anura Patil于2018年末将其LinkedIn档案中的雇主改为苹果，因此这一时间点很可能是苹果完成收购之时。

苹果发言人拒绝置评。

苹果在其产品中增加了更多的健康功能，尤其是Apple Watch。例如，最新版本的Apple Watch可以执行心电图并检测用户是否摔倒。

据彭博社报道，作为iOS 13更新的一部分，苹果还将改进其iPhone健康应用，并推出新功能，如跟踪月经周期。苹果预计将于6月3日在年度开发者大会上宣布其iOS 13新功能。

苹果首席执行官蒂姆·库克也吹捧了苹果在健康技术方面的雄心壮志。今年1月，他在采访时表示，医疗保健将是“苹果对人类最大的贡献”。

众所周知，苹果还进行了另外两次医疗保健收购。它在2016年收购了一家名为Gliimpse的初创公司，该公司正在开发整合医疗记录的技术。它在2017年收购了生产睡眠传感器的Beddit。

苹果每年都会进行几次这样的小规模收购。首席执行官蒂姆·库克本月早些时候表示，苹果每隔几周就会收购一家新公司，并补充说，该公司“主要寻找人才和知识产权”。

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关键词：苹果

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