制作你的第一支 Vlog，可以从这些手机剪辑软件开始

随着各大视频平台推行Vlog，拍视频成为了一项全民运动。明星网红有专业的相机、团队，而对于普通人来说，手机就是最好的Vlog设备。应用商店里出现了一大批Vlog剪辑软件，这一定程度上推动了Vlog走向大众。

选择这么多，究竟哪款视频剪辑App适合你？

一闪

一闪很适合入门新手使用。它针对Vlog专门优化了剪辑流程，素材导入、加配乐、加滤镜，过程一目了然。一闪最值得称赞的是对操作细节的把控，左右滑动控制时间轴，配合iPhone的振动反馈，可以很精准地进行定位。

一闪只有一条轨道，这让操作过程变得直观简单。精确定位之后可以在视频任意位置进行切割，拖动首尾可以控制保留的视频时长。

添加配乐后，只要点击相应的视频片段，就能分别调整原视频和配乐的音量大小，不用再对音频轨道进行切割。

一闪的配乐库和滤镜库质量都很高，分类就是很直白的风格描述。你不用一个一个来试，直接按分类进行选择可以选到合适的配乐和滤镜。

一闪的特点是操作简单，把制作Vlog的流程简化成直观的操作，配合质量很高的配乐、滤镜，让你可以快速做出一支不错的Vlog。

VUE

VUE是老牌的视频剪辑工具，他们最早针对朋友圈视频优化，后来在3.0版本中转型Vlog社区，对视频剪辑的积累在这个时候发挥了作用。

在剪辑思路上，VUE和一闪不太一样，它强化了对分段素材的处理。添加素材后，可以清晰看到片段时长、先后顺序，有分割和截取两种剪辑方式。这种处理方式对短素材的粗剪比较管用，但对长素材的选取和定位不太友好。

Vlog的配乐很重要，VUE中提供了分类明确、且数量繁多的配乐选项。你还可以添加配音，以旁白的形式补充信息。点击每段视频素材，可以很清晰地对原视频、配乐、配音的音量进行调整。不过VUE对于「踩点」音乐的支持不够好，你无法配合配乐对视频素材进行精确剪辑。

在功能上，VUE比一闪要更加丰富。对视频可以进行裁剪、倒放、调速，支持自动字幕，可以添加简单的花字，对视频信息进行补充。VUE还有丰富的模板库，你可以套用下载好的模板快速填入素材，生成一支不错的Vlog。

快剪辑

如果上面两款软件满足不了你，可以选择更全面的快剪辑。它兼顾了功能丰富和操作简单，可以应付大部分剪辑需要。快剪辑最值得称赞的就是中间的「剪刀」，左右滑动精确定位，然后点击视频或者音频就能切割，简单又直观。

音乐库中提供了丰富的配乐选项，有不少抖音神曲。点击音频进行处理时，还专门有一个「踩点」选项，配合波形图可以更精确地制作卡点视频。快剪辑中还提供了多种音效，以及录音的选项，你可以给视频录入旁白。

在这些基础功能之外，快剪辑还有光效、画中画、定格视频等功能，几乎是把专业软件的功能搬到了手机上。软件中提供多种免费模板、教程，是一个很全面的视频社区。

Videoleap

如果你对Vlog制作已经足够熟悉，想在手机上完成更专业的操作，可以尝试一下Videoleap。它和上面三款软件都不一样，Videoleap具备更专业的视频剪辑功能。

项目、图层、蒙版、关键帧，这些在专业软件上耳熟能详的操作都能通过Videoleap实现。不过它的操作也并不复杂，在时间轴中音效、特效、文字的叠加状况十分清晰，点击相应图标就能拖动编辑，下方的菜单展开后是丰富的子功能选项。

Videoleap上面最不可替代的功能是「效果」选项，虚焦、炫光、填色，这些在专业软件中需要复杂操作的功能，如今在手机上以最简单的操作实现，剪辑时也丝毫不会感觉到界面混乱。

从简单入门到进阶高手，我们精心挑选了这4款剪辑App供大家选择。这些工具降低了制作Vlog的成本，让你可以在手机上完成全部流程。不过说到底，工具只是辅助，Vlog制作最重要的是「故事性」。