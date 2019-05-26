金山毒霸、360公司回应浏览器主页劫持：加强行业自律

IT之家5月26日消息 据人民日报报道，日前，金山毒霸、360公司针对“浏览器主页劫持”等网络技术霸凌现象等大家关心的问题进行回应。

据了解，此前人民日报针对一些网络技术霸凌现象进行报道，金山毒霸CEO姚辉称，人民日报的报道让他们认识到从源头上防范网络技术霸凌的必要性，金山毒霸将加快这项方面的研究。在相关报道出现后，金山毒霸方面针对主页锁定、难以修改、选择按钮不明晰等问题进行讨论并迅速作出改进。

姚辉称，金山毒霸针对主页设置的选择提示按钮不明显、隐藏层级较深等问题，已修改了相关代码，将选择按钮放大，使之清晰可见、方便选择；针对提示信息不明显，容易误导网民安装不相关软件工具的情况，优化了弹框，增加提醒功能介绍，以充分尊重网友的意愿。

针对网民反映的金山毒霸网址大全弹窗混杂、部分广告低俗的情况，姚辉称，这些可能是部分外包广告商没有守住商业底线、违规推广有关，针对这一问题，金山毒霸已经尝试利用人工智能手段加强不良广告和推广信息的甄别。

而另外一家网络安全公司360旗下360公司浏览器事业部总经理梁志辉表示，“层出不穷的网页劫持现象暴露出互联网安全措施不够健全的现状，篡改成本较低、非法商业利润很高，一旦被不法分子利用，就容易造成不良的社会影响。”梁志辉说，目前“浏览器主页劫持”涉及多种技术手段，“包括修改浏览器首页配置文件，修改启动项、注册表、图标快捷方式等，很多软件厂商或多或少存在类似行为，其中大部分是主动的。”

他说，“浏览器主页劫持”还包括采取类似病毒手段修改导航页地址、在通道层面修改http网络传输数据等，“目前仍有部分网站没有进行网页和https加密传输，这就有可能导致10%—15%的流量在传输过程中被篡改。”他表示，这种篡改浏览器主页背后利益相当可观，每获取1000个用户年收入可超过100元。

“目前浏览器劫持、流量劫持这些现象在业内比较普遍。”梁志辉认为，这和无序竞争有很大关系，“大家不是比谁的产品更好，也不是通过优化产品来获得用户，而是‘我把你的用户抢了，你的用户就是我的’，就像一个没有红绿灯的十字路口，乱开乱行的情况就容易出现。”

“导航页其实本身是一个商业模式的创新，它贴合中国用户的使用需求。”梁志辉说，“希望通过这次连续报道，从监管部门、业界到用户，能够达成共识，联手保护用户的权益，用户也会更愿意去使用相关的网络信息产品，这对行业本身也是一种促进。”