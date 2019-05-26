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多因素导致Palantir上市受阻，消息称明年可能性更大

2019-5-26 10:31:02来源：新浪科技作者：李丽责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间5月26日上午消息，作为全球估值最高的科技创业公司之一，Palatir的IPO（首次公开招股）备受期待。彭博社援引消息人士的说法称，尽管这家公司此前对部分投资者表示可能于今年下半年上市，但目前看来，明年上市的可能性更大。

导致Palantir上市受阻的原因包括，该公司目前仍然只有一名独立董事，销售团队尚未扩大，并且需要寻找足够多经验丰富的财务人员来处理上市事宜。

Palantir拒绝对此置评。

从某些方面来看，Palantir的业务进展顺利。该公司的软件帮助许多客户集成和分析数据，客户包括全球数十家政府机构，例如美国国防部和国土安全部，以及越来越多的企业巨头，例如默克和空客。

消息人士称，去年Palantir的年营收增长了约40%，达到近10亿美元，亏损则下降至大约3000万美元。Palantir CEO埃里克斯·卡普（Alex Karp）在2018年底的视频中向团队表示了祝贺。

营收的大幅增长已经持续了很长一段时间。公司内部人士表示，部分原因是Palantir去年首次决定组建面向私营企业的销售团队。以往，卡普曾拒绝雇佣推销员，而是更倾向于招募工程师。由于销售额的增长，Palantir希望向IPO的潜在投资者展示连续两年的增长。消息称，2019年该公司有望实现这个目标。

Palantir的上市将会是硅谷的一件大事。不过，这起IPO的规模究竟会有多大目前仍有争议。2015年，非公开市场投资者对该公司的估值为200亿美元。自那时以来，Palantir的股价在二级市场出现下跌，促使该公司对员工的股票期权进行重新定价。去年底，该公司的估值约为110亿美元。

与此同时，持有该公司股票的数家共同基金对该公司的估值为44亿美元至140亿美元不等。摩根士丹利旗下投资银行部门正在竞争Palantir的IPO承销权，对该公司的估值为410亿美元。

除了需要向投资者证明，公司可以维持强劲的营收增长之外，Palantir面临的另一个障碍是创业公司和上市公司不同的董事会构成。Palantir需要聘请独立董事，以表明该公司已经从控股结构严密的创业公司发展成为一家面向公众投资者、透明度更高的公司。

纳斯达克和纽约股票交易所都要求，上市公司董事会中独立董事占多数。每家公司还必须设立专门由独立董事组成的审计、薪酬和公司治理委员会，而审计委员会最少要有3名成员。目前Palantir的董事会只有4名成员，其中3人是联合创始人，另一人可以被认为是独立董事。

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关键词：Palantir上市估值

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