创纪录！一季度Facebook移除22亿假账号

新浪科技讯北京时间5月26日上午消息，Facebook表示平台在第一季度移除了22亿虚假账号。这一创纪录的数据显示了这家公司正在与大量试图破坏全球最大社交网络真实性的负面因素进行斗争。

在2018年最后一个季度，Facebook对10多亿虚假账号进行了封号处理，而去年第一季度则禁用了5.83亿。公司表示，大部分虚假账号在创建几分钟之内便会被移除，因此Facebook密切关注的每月和每日活跃用户指标并未将这些虚假账号计算在内。

“大量的虚假账号都是由垃圾邮件发送者创建的，这部分人一直在试图逃脱我们的安全系统。”Facebook负责价值观导向的副总裁盖伊·罗森（Guy Rosen）在周四的采访中这样说道。罗森并未将这些垃圾邮件账户的存在归结为任何特定组织或实体。

Facebook还在周四的报告中分享了一个新的指标：移除与毒品和枪支推销相关的帖子数量。今年初的三个月时间里，Facebook移除了与之相关的150多万个帖子并表示平台最终会在报告中覆盖其他类别的非法活动。

Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示公司已经加大资金投入力度，加强对于产品的监管。

“我们今天讨论的这些内容，也是我们为所有信息系统投入的结果——我们在2019年的安全预算超过了平台在2012年上市前一年的全部营收。”他说道。

周二的报告也让公众了解到了Facebook惊人的业务规模——以及问题的严重性。自从2016年美国大选中俄罗斯利用该社交网络试图左右选民之后，外界便一直针对内容政策以及检测虚假账号的措施不断抨击Facebook。

Facebook反复承诺自己会加大力度去检测和移除违反平台政策的帖子，并表示会采用人工智能作为核心技术。平台表示单靠人力是无法监控平台服务上的所有内容的。也许这种方式很快就会出问题。扎克伯格称公司将会更好地保护产品隐私，此举或许将让平台更难找到并移除不良内容。

扎克伯格自己也承认推动隐私保护将会是一种“折中”选择。

“我们意识到这将使得平台难以找到不同类型的有害内容。”他在周四说道，“我们将在缺乏重要工具——即查看内容本身——的情况下去开展工作。目前尚不清楚就识别有害内容来说，我们能否在很多方面做到像今天能利用这一工具时一样好。”

新的统计数据来源于这家社交媒体巨头第三份内容透明度报告。这份半年度文件概述了Facebook在移除违反其政策相关的帖子和账号方面所采取的措施。

Facebook的人工智能算法确实适用于一些问题的解决，例如图片式暴力性内容。在用户向平台举报这些内容之前，Facebook已经能检测到99%的图片式暴力内容并将其移除。但是这还远远不够。比如说，该平台无法检测直播视频中的暴力内容，这一盲区使得今年早些时候，一个枪手在新西兰清真寺直播其杀戮狂欢。

软件也无法适用于一些存在细微差别的内容类别，例如仇恨言论。其中，基于用户关系和语言的文本就是一个很重要的因素。

不过，Facebook表示自己也在不断优化检测方式。在过去半年时间里，Facebook移除的与仇恨言论相关的帖子中，由65%都是自动检测到的。一年以前，该数据仅为38%。

扎克伯格还驳斥了解散Facebook的言论。之前，无数总统候选人，甚至是公司的联合创始人都在呼吁解散Facebook。

扎克伯格重申了自己的观点，在通讯产品上，Facebook面临很大竞争。他表示Facebook的成功能让公司在安全保障问题上比对手投入更多资金，许多竞争对手也面临着相同的问题。

“我们在安全系统上的预算——我相信要比Twitter今年的全部营收还要多。”他说道，“因为我们能做的事情是其他人所无法做到的。”