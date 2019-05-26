内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

蚂蚁金服黄浩：中国金融科技优势并不显著，需持续共建

2019-5-26 10:43:54来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪财经讯5月26日消息，蚂蚁金服数字金融板块总裁黄浩今日在2019清华五道口全球金融论坛上表示，金融科技深远影响刚开始，如同1万米长跑才走了100米，未来会有更多创新。

他做出了对金融科技未来发展的三个判断：一是金融科技深远影响刚开始，如同1万米长跑才走了100米，未来会有更多创新；二是金融科技不是一类机构，而是共同发展，金融科技这个说法在未来会逐步消失；三是中国金融科技领先优势并不显著，需持续共建，从需求看中国暂时领先，从供给看并不占据绝对优势。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：蚂蚁金服

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有