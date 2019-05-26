蚂蚁金服黄浩：中国金融科技优势并不显著，需持续共建

新浪财经讯5月26日消息，蚂蚁金服数字金融板块总裁黄浩今日在2019清华五道口全球金融论坛上表示，金融科技深远影响刚开始，如同1万米长跑才走了100米，未来会有更多创新。

他做出了对金融科技未来发展的三个判断：一是金融科技深远影响刚开始，如同1万米长跑才走了100米，未来会有更多创新；二是金融科技不是一类机构，而是共同发展，金融科技这个说法在未来会逐步消失；三是中国金融科技领先优势并不显著，需持续共建，从需求看中国暂时领先，从供给看并不占据绝对优势。