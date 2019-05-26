百信银行行长李如东：开放银行应该具备三大内涵

新浪财经讯5月26日消息，2019清华五道口全球金融论坛今日在京召开，百信银行执行董事、行长李如东出席并发表演讲。他表示，开放银行是利用金融科技实现银行与商业生态的链接的共赢模式，金融科技更有效的赋能商业生态，金融将更加的普惠，开放银行应该具备三个内涵，三者缺一不可。

一是安全标准要先行。开放银行的本质是数据驱动形成价值交换的网络。所以数据的安全是首要关键的问题，刚刚计总也讲到了数据安全非常重要，任何脱离安全标准去谈开放都可能成为脱缰的野马，只有在合规合法的框架下强化安全标准和用户隐私保护，加强企业的自律才是正确的姿态。

二、金融科技的驱动。金融科技是开放银行的核心驱动力，云、大数据、AI是现代技术的内核，主要现在各家开放银行主要是通过开放的API，智能小程序，与各商业生态建立链接，未来也可以通过区块链，5G，物联网地技术，以数据跟算法来驱动，来实现无处不在的金融服务。

第三，链接生态赋能，开放银行我个人理解不只是链接，更多的价值体现在赋能。银行赋能场景进行合规的经营，场景赋能银行来进行生态的共建，用户的价值是双方核心的出发点和落脚点。只有双方互惠互利，我觉得才可能持续的发展。

以下为发言实录：

李如东：各位领导、各位嘉宾、各位老师、各位同学，

大家上午好！非常高兴能参加2019清华五道口全球金融论坛，我今天分享的题目是开放银行+赋能商业新生态。前面也有一些嘉宾提到了开放银行。我想从开放银行的视角去理解金融科技以及对普惠金融的思考。

回顾过去，在开放的政策和科技创新的推动下，我国的经济社会发展取得了显著的成就，“开放”是这个时代的巨大的红利，尤其是金融移动互联网和人工智能。金融科技正在推动金融科技的加速融合。我理解这个过程大致可以分为三个阶段，对于金融科技理解每个人有每个人的看法，我的理解三个阶段：第一个阶段是互联网理财的兴起，金融机构的负债端被重构；第二个阶段是网贷跟互联网消费信贷的兴起，资产端被重构。我们现在正处在第三个阶段，经历了互联网金融的自然生长和规范整治，以百信银行为代表的互联网银行进入了主战场，通过金融科技和开放银行的路线，全方位的重构“存贷汇”的基本业务，建立了轻资产、快周期的资产负债表。我觉得这应该是开启了一个可持续发展的新的征程。

对于开放银行的讨论，我觉得现在市场是一个热点。我理解的开放银行是利用金融科技实现银行与商业生态的链接的共赢模式，金融科技更有效的赋能商业生态，金融将更加的普惠，开放银行应该具备三个内涵，三者缺一不可。

一是安全标准要先行。开放银行的本质是数据驱动形成价值交换的网络。所以数据的安全是首要关键的问题，刚刚计总也讲到了数据安全非常重要，任何脱离安全标准去谈开放都可能成为脱缰的野马，只有在合规合法的框架下强化安全标准和用户隐私保护，加强企业的自律才是正确的姿态。

二、金融科技的驱动。金融科技是开放银行的核心驱动力，云、大数据、AI是现代技术的内核，主要现在各家开放银行主要是通过开放的API，智能小程序，与各商业生态建立链接，未来也可以通过区块链，5G，物联网地技术，以数据跟算法来驱动，来实现无处不在的金融服务。

第三，链接生态赋能，开放银行我个人理解不只是链接，更多的价值体现在赋能。银行赋能场景进行合规的经营，场景赋能银行来进行生态的共建，用户的价值是双方核心的出发点和落脚点。只有双方互惠互利，我觉得才可能持续的发展。

利用这个机会跟大家介绍一下百信银行，百信银行是一家主流的商业银行和主流的互联网公司联合设立的一家创新性的互联网银行。百信银行成立之初就确立了“O+O，B+B”的开放路线，“商业+银行”的模式体现了场景在先、金融在后，是一家原生的开放银行。一年来我们也积极的探索实践，主要是在我刚才讲的三个方面进行实践，在安全标准、金融科技驱动、链接生态赋能方面都做了大量的尝试性的探讨和实践的工作。我们现在也是一家完全建在云上的银行，刚刚朱院长也讲到了我们的科技人员占比63%，我们的目标是达到70%，他把我们的目标讲出来了。我们现在关键的核心技术也完全实现了自主掌控，我们开业一年就获得了国家高新技术企业资格。所以，百信银行更像是一家持有银行牌照的金融科技公司。

另外一个，我举两个小例子，一个是深度融入百度生态。百度大家都比较了解的，搜索和信息流双引擎驱动，触达海量用户，DIU每日是两亿。我们通过用户的画像，精准的识别我们也发现了百度的客群对金融需求很强烈，与百信银行的开放银行和普惠金融的属性耦合度非常高，所以我们现在正在跟百度一起搭建金融级的帐户、余额理财、普惠信贷、智能风控等金融科技。围绕着用户持续建设信息、兴趣、内容生成和金融服务的良性循环，形成流量端跟多元场景端的闭环，更好的满足用碎片化和场景化的需求，同时也提高了百度的用户的黏性和价值。

再举一个例子，爱奇艺，在座的好多同学可能也体现过爱奇艺的零钱plus这个产品。这也是一个典型的案例，用户在爱奇艺的场景内就可以获得更加便捷的金融增值的服务和会员的权益，不光能获得VIP的会员，还享受银行的存款和收益。爱奇艺获得了价值的会员，百信获得了用户跟存款，实现了三方的多赢。这也是国内首个分时享受视频会员体验的产品，用户可以随存随取，随取随看，深受用户和市场好评。

通过实践开放银行，可以帮助百信银行更好的践行普惠金融，通过场景的链接，更广泛的触达和更准确的识别更多的的普通百姓，让更多的人真正的融入金融机构的信用体系，分享到普惠金融的雨露甘甜。

在开放的时代任何一个机构都没有办法垄断生态，我们在行业内首次提出了“开放银行+”的生态策略，目标是链接金融机构、金融科技公司和各类场景生态，搭建一个完全开放的智能金融生态圈，助力金融服务供给更加结构化、多元化和普惠化，赋能商业新生态。所以也需要全行业的共同努力，贡献各自的力量和优势。

未来的金融将无处不在，这也是现在大家达成共识的，未来金融将无处不在，我们将坚持开放、利他、共赢的合作理念，贡献百信的智慧和力量，推动行业的良性健康的发展。

谢谢大家！