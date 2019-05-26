亚马逊：2.4%的股东不同意向执法部门销售人脸识别技术

外媒报道，在美国俄勒冈州和佛罗里达州，人脸识别技术依然备受争议，有国会议员正在调查这项技术对人们的影响。

亚马逊旗下的Rekognition正在销售面部识别技术，其技术将到受严格审查。有研究人员表示，该技术难以识别肤色较暗的人的性别，这让人们担心该技术可能导致不公正的逮捕。

在上一次亚马逊股东投票中，只有2.4%票投给了“禁用人脸识别”。与此同时，27.5%的股东提案研究该技术“在多大程度上损害了公民的权利与隐私”。

亚马逊为自己的工作进行了辩护，并表示所有用户都必须遵守法律。而亚马逊的提案若要想赢得更多人支持，将面临一场艰苦的战斗。目前，亚马逊创始人兼首席执行官杰夫-贝索斯控制了16%的股份和投票权。

多年来，美国执法部门一直在使用面部识别技术，这项技术的供应商不断涌现，包括法国的Idemia、日本的NEC，以及以色列的AnyVision和微软等较新的进入者。近几个月，AnyVision和微软一直呼吁对这项技术进行监管。

就在前不久，彭博社报道，18岁的纽约学生奥斯曼巴因自己遭误捕而起诉苹果公司，并要求10亿美元(约合人民币67亿元)的赔偿。TechWeb认为，虽然这个索偿数字夸张而不切实际，但背后却隐含着人们对于人工智能技术的担忧。

亚马逊曾向美国执法机构兜售其Rekognition人脸识别技术。他们利用亚马逊人脸识别软件，对2500名犯罪分子与国会议员进行比对，结果28名议员被识别为犯罪分子。所以该技术一直不被人们接受。