怕抖音国际版TikTok太抢风头，Snapchat拓展音乐功能

网易科技讯5月26日消息，据国外媒体报道，随着抖音短视频国际版TikTok在全世界范围受到广泛欢迎，美国“阅后即焚”照片分享应用Snapchat正在寻求扩大其对音乐的支持。《华尔街日报》报道称，Snapchat母公司Snap正在与唱片公司谈判，以增加用户在Snapchat上发布音乐的途径。

Snap已经获得部分音乐的授权。但现在，该公司正寻求扩大其应用的音乐覆盖范围，其中包括获得来自环球音乐集团、索尼音乐娱乐公司和华纳音乐集团的授权，但无法获得Apple Music这样的点播流媒体服务。

Snap与唱片公司的合作协议，将允许Snapchat用户把音乐融入他们生成的内容之中。目前，TikTok和Instagram都提供这样的功能，这两个应用都已经覆盖Snapcaht的用户群。《华尔街日报》的这篇报道称，TikTok正利用低成本的授权协议来实现其音乐功能特色。

《华尔街日报》报道称，“凭借其短视频服务Musical.ly，字节跳动一直在低成本许可下运营。Musical.ly是一家短视频服务公司，于2017年由字节跳动收购，它允许用户创建对口型唱歌视频。去年8月份，字节跳动将Musical.ly并入TikTok，此后TikTok应用的用户数已激增到7亿至8亿之间。”

最新研究报告称，在苹果App Store，TikTok连续五个季度保持下载量排名第一。在今年第一季度，该应用在苹果App Store的下载量超过3300万次，紧随其后的是YouTube、Instagram、WhatsApp和Messer。

综合iOS和谷歌两大平台，TikTok下载量排名第三，仅次于WhatsApp和Facebook的Messenger。

TikTok在苹果应用商店下载量连续五个季度保持第一位置，显然它已经开始对Snapchat和Instagram等知名应用产生冲击。本月早些时候，Instagram用一个新的类似TikTok的算法流对其IGTV界面进行了改造。

Snapchat何时向用户推出新的音乐功能，目前尚不清楚。不过，《华尔街日报》的这则报道表示，Snap仍在与唱片公司进行谈判，而且还没有最终敲定许可协议。