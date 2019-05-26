华为鲁勇：华为5G专利全球第一，比美国所有企业还多

5月26日下午消息，2019年中国国际大数据产业博览会在贵阳举行，在“5G智联万物，数字慧通未来”高端对话上，华为技术有限公司副总裁鲁勇发表演讲称，去年华为公司整个收入达到了7200多亿人民币，但是研发投入去年超过了1000亿人民币，在去年全世界所有的公司中华为公司的研发投入是排在第五名，英特尔和苹果的研发投资都已经被华为超越了。“只有这种长期坚持的高强度专注的研发投入才能保证我们在这样一个高科技行业里面持续领先。”

鲁勇表示，华为在标准的专利方面应该是提供了16000多个5G标准体验，换成A4纸将近10米高。华为5G专利全球排名第一名，占比达到20%。美国的所有企业的5G核心专利的占比不到15%。

“中国我们认为有着全球规模最大的4G网络，我们有充分的理由相信，中国也必将会拥有全球最大的5G网络。”鲁勇认为，如此大的市场空间和网络空间，足够能力和支撑我们规模5G的场景，相信5G可以让中国真正实现千行百业数字化，真正的实现5G的数字化的转型。

鲁勇称，“华为今天应该说是再一个风口浪尖上，但是从我个人的理解，其实华为的内部18万员工，似乎就像飓风中的风眼，我们非常的平静。我们该种豆芽的种豆芽，该磨豆酱的磨豆酱。”

以下为鲁勇演讲实录：

我今天非常的荣幸有这样一个机会，站在这个讲台上跟大家一起来分享华为对5G和数字经济的一些看法。刚才吕教授其实提了很多次华为，我非常感动也非常感谢。

华为今天应该说是再一个风口浪尖上，但是从我个人的理解，其实华为的内部18万员工，似乎就像飓风中的风眼，我们非常的平静。我们该种豆芽的种豆芽，该磨豆酱的磨豆酱。就像贵州这次数博会整个园区的5G覆盖，跟贵州联通一起我们做的全网的5G覆盖就是华为公司在做，我们也做了整个园区安全的保障。

谈到5G，也借这个机会给大家介绍一下华为。华为公司在过去的30年的发展中，我们认为主要得益于两个发展，一个就是我们长期坚持的以客户为中心，以奋斗者为本。我们不是以员工为本，我们是以奋斗者为本。

同时最关键的一点，每年华为有一个不成文的规定，每一年会拿出年收入的10%，专注的刚性的投入到研发。这就是为什么发生很多事情的时候华为还有这样底气在说，我们还可以继续的持续的为客户做好服务。

去年华为公司整个收入达到了7200多亿人民币，但是我们的研发投入去年超过了1000亿人民币。就是在去年全世界所有的公司中华为公司的研发投入是排在第五名。前四名是三星、GOOGLE、微软还有德国大众。像英特尔和苹果的研发投资都已经被华为超越了。所以只有这种长期坚持的高强度专注的研发投入才能保证我们在这样一个高科技行业里面持续领先。

同时在去年华为公司全球申请的专利数我们也是全球第一名，所有公司中的第一名。同时我们前年开始华为云的发展也是蒸蒸日上，去年下半年我们除了从通信产业发展的设备终端之外，我们也发布了全球首款人工智能芯片，真正让与一个行业，每一个企业能够享受到人工智能带来的普惠，能够让大家用得起，用得好，用得放心。

同时华为公司也是智能终端的一个快速增长的一个厂家，应该说华为公司的终端也是得益于华为公司多年研发的厚积薄发，去年华为终端出货量超过2亿台。今年受到一些影响，但是我们认为这个困难是暂时的。

我现在要讲的一个观点是中国的通信产业，我们从1G的空白，到2G的突破，到3G的追赶，到4G的同步，真正到今天我们可以自豪的说我们在5G这个行业上我们可以实现全球的领先了。作为一个通信人，我加入华为公司20年，我认为也是非常值得骄傲和自豪的时刻，当然我们也面临非常大的挑战，就是来自于外部的挑战。

中国的通信产业，不管是手机、芯片、到设备我们都准备好了。所以在5G这块作为一个老的通信人，我们感到非常自豪的是，终于我们在全球的高科技各行各业上，在一个点上我们实现突破和领先了，当然就是因为我们的领先可能遭受了其他的一些打击。我们认为未来的5G会带来几个方面的改变。刚才梁宝俊副总经理提到了5G不是一个延续性的创新，5G会带来一些变革，我们认为5G主要带来五个革命性的变化。包括全在线、无缝体验、全云化、智慧终端、联接平台化。

现在我们VR眼镜玩一会儿游戏会感到眩晕，这个时候5G就真正发挥了价值，我们现在可以做到15毫秒以内，相当于把未来的头盔变成一个受众端，而真正游戏的熏染都放在了云端，这样可以真正实现成本下降。VR头盔就非常轻，耗电也非常低，这样一定是会进行一个颠覆性的发展。

说到云，说到5G，我们想一想未来的手机可能就是一个变形金刚，因为我们当时的手机，瞬间通过5G网络连到云端的时候，我们一个笔记本电脑完全可以满足日常办公的需要。如果在座的用的是华为最新的几款手机，你会发现一个APP应用叫华为云电脑，你现在的手机在4G网络上也可以用，但是跟5G未来提供的快速带宽的网络可能会有体验上的差异。

同时它也会是未来的移动通信工作站，因为我们在云上有用不完的GPU的能力，而运算计算的工作全部上云。同时5G的终端也会变成一个很好的优秀终端，通过云端的结合以及实现高画质的体验。通过智能的终端和宽带网络以及云的利用，我们认为云的价值和5G的价值结合会产生更多新的业态。

联接的平台化和无缝体验，5G不仅仅是快，它是一个革命，现在的网络更多的提供是联接，未来的网络一定是一个平台。我们认为5G未来的网络一定是一个平台，它不仅仅是一个管道了，所有物都可以联网，所有应用可以上运，这意味着未来终端体系也会被重新定义，从而创造一个真正无缝体验。

我们认为从现在看5G网络部署速度远远超过了3G和4G。在历史上我们可以知道这是第一次终端就是CP和手机，以及网络同步成熟。我们在3G时代，当有网络的时候真正业务的驱动还不是手机，刚开始有一个上网卡，4G也一样，这种情况下5G的发展真正实现了端到端的一致和同步。全球所有公司加起来已经40多部，当然这个量还不够大，我们在今年下半年随着包括其他公司的芯片，包括华为公司的终端手机的推出这个量会扩展。

5G用户的增长也非常快，我们认为5G的发展，由于刚才提到从终端到网络到手机的同步发送，我们认为三年左右可以达到。所以5G的加速，包括美国、韩国都已经进行了商用。

作为华为在5G做了一些什么，也给大家进行一个分享。华为在标准的专利方面应该是提供了16000多个5G标准体验，换成A4纸将近10米高。华为5G专利全球排名第一名，占比达到20%。美国的所有企业的5G核心专利的占比不到15%，但是华为一家超过了20%，我们达到了2570多件。

在解决方案方面，从2009-2018年我们持续投入了将近20多亿的美金，用于5G技术研发。华为公司做5G将近十年了，我们投入的技术标准产品开发，从设备到终端到芯片到模组，构建了全面端到端的5G解决方案的努力。

我们自信的认为行业的端到端解决方案领先友商一年以上。比如我们现在用到的70980的芯片，以及在基站用的5G芯片都在系列发布，所以在5G这块我们真的是做好了非常充分的一个准备。

作为全球领先的5G供应商，截止到现在为止我们已经获得了全球42个商用合同，基站的发货数也超过了10万个。这还是在中国，只是在试验网的情况下已经超过了10万个。

这个图就是刚才两位都提到的5G的行业应用，在这个过程当中我们做了非常多的工作。我们知道5G不仅仅是2C，它更核心的是走向2B，走向各行各业的应用。作为个人的理解，为什么刚才提到美国，美国为什么这么重视，我想分享一个我个人的理解。

我们在19世纪末，电出来的时候，电力主要做的是什么呢？家庭用电。但是也就在20世纪初，当电力从家庭用电走向工业用电，电力有一个伟大的公司GE整整辉煌了一百年。2G、3G、4G基本上实现的是个人的应用，但是5G的战略定位远远超出了原来通信所承载的内容。

这就是为什么很多国家都在5G上真正的作为战略的一级在进行比拼，角力。我们做了很多合作，今年年初我跟梁宝俊副总经理我们专门去了长春，跟中央电视总台共同发布了5G+4K直播内容，同时5G有很多了，刚才嘉宾也提到了医疗包括教育等等，5G技术一定是未来的大势所趋，同时各行业在电力、医疗、教育等等各方面都有非常多的应用。

我们跟中央电视总台以及三大运营商签全面战略合作协议的时候有一个背后的故事，我们以前做了一个很小的事情，就是电视台的记者转播体育比赛的时候，他会拿一个摄像机，后面有一个辫子，这个辫子会把信号传到转播车上，通过转播车再传到指挥中心。

中央电视台一个负责技术的领导说5G到底在这个场景有没有应用，我们一个工程师回答说可以，因为我们的低时延和大带宽可以把辫子剪断，这样一个小小的变化，人我们摄影记者做转播的时候可以自由的选岗位，而不是在一个固定的位置。这就大大的提升了转播的效果和观众欣赏的效果。

我想表达的观点是各行各业5G的应用不仅仅要靠运营商和厂家，而是很多的行业应用的大的这些客户和管理者，他们真正的去理解它的需求，但是他可能不太懂5G，5G一定要运营商、厂家和客户全面结合起来，才能真正实现5G在行业上充分的应用。

中国我们认为有着全球规模最大的4G网络，我们有充分的理由相信，中国也必将会拥有全球最大的5G网络，如此大的市场空间和网络空间，足够能力和支撑我们规模5G的场景，相信5G可以让中国真正实现千行百业数字化，真正的实现5G的数字化的转型。

当然今天在贵州，我也讲一下华为跟贵州的合作。其实这里面也有很多在5G方面的合作，华为跟贵州，可能陈主席也知道，我们在2016年就签了全面战略合作协议，去年贵州省的书记和省长带对到华为公司，又签了全面战略合作协议，华为公司跟贵安新区也合作建设华为公司南方的数据中心，并且将全球IT培训中心也全部放到了贵州。

我们不仅仅是在硬件上，同时在人才培养上跟贵州一起发育数字化能力。我们跟贵安新区和贵州联通三方合作，我们发布了5G的十二大应用场景实验的成果，同时今年1月份在贵州联通大力支持下，我们是全国首个所有地市实现了5G试商用的一个省。

5G的发展华为聚焦什么，华为聚焦的是智能的终端、网络连接、云计算、ICD技术，但是我们更希望跟伙伴一起，有句话说独行快，众行远。