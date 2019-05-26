内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

葛越：用户数据安全是苹果构建所有产品的出发点

2019-5-26 16:15:33来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

5月26日下午消息，2019年中国国际大数据产业博览会在贵阳举行，在“数字经济：数字产业化、产业数字化高端对话”高端对话论坛上，苹果公司全球副总裁、大中华区董事总经理葛越发表题为“智惠中国，助燃梦想”的演讲。

“苹果与中国的缘分已经30多年了，在这些日子里我们非常高兴能够亲自参与中国经济的高速发展和社会进步，尤其是在移动互联网领域，中国已成为全球的焦点。”葛越介绍称，目前苹果公司已经在中国北京、上海、深圳和苏州建立了四个研发中心，专注于硬件、软件和服务的设计和创新。

“用户个人数据的安全与隐私是我们构建所有产品和服务的出发点。”葛越表示，每一件Apple产品从设计开始，就已将隐私保护的理念融入其中。通过内置的加密技术、差分隐私技术等，让这些信息得到妥善保护。

“苹果在保护个人隐私方面对每一位应用程序开发者的管理非常严格，这是我们对这个生态系统里的开发人员的要求。”葛越认为，每一个移动应用平台都有责任保护用户的数据安全与隐私，也有责任敦促每一位开发者一起为此作出自己的努力。

葛越介绍称，苹果实施了诸多环保创新技术。“现在苹果所有的办公室、零售店和数据中心已全部采用100%可再生能源供电。”

“教育是改变社会不平等和改善民生的最好方式。四十多年来，苹果始终坚持着这个重要的投入。在中国也不例外。”苹果中国推出了“智惠计划”，一方面大力支持扶贫教育，为1万3千名员工们为留守儿童学校带去产品和课程，另一方面也与大学合作推出本地化的编程课程，并且已经在63所本地学校进行试点。

葛越最后表示，苹果中国将会与生态链上的500万从业者们携手同行，为大数据时代下的产业提供一个通往世界的平台，期待着与大家一起为中国的创新发展做出努力。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果隐私

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有