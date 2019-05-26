葛越：用户数据安全是苹果构建所有产品的出发点

5月26日下午消息，2019年中国国际大数据产业博览会在贵阳举行，在“数字经济：数字产业化、产业数字化高端对话”高端对话论坛上，苹果公司全球副总裁、大中华区董事总经理葛越发表题为“智惠中国，助燃梦想”的演讲。

“苹果与中国的缘分已经30多年了，在这些日子里我们非常高兴能够亲自参与中国经济的高速发展和社会进步，尤其是在移动互联网领域，中国已成为全球的焦点。”葛越介绍称，目前苹果公司已经在中国北京、上海、深圳和苏州建立了四个研发中心，专注于硬件、软件和服务的设计和创新。

“用户个人数据的安全与隐私是我们构建所有产品和服务的出发点。”葛越表示，每一件Apple产品从设计开始，就已将隐私保护的理念融入其中。通过内置的加密技术、差分隐私技术等，让这些信息得到妥善保护。

“苹果在保护个人隐私方面对每一位应用程序开发者的管理非常严格，这是我们对这个生态系统里的开发人员的要求。”葛越认为，每一个移动应用平台都有责任保护用户的数据安全与隐私，也有责任敦促每一位开发者一起为此作出自己的努力。

葛越介绍称，苹果实施了诸多环保创新技术。“现在苹果所有的办公室、零售店和数据中心已全部采用100%可再生能源供电。”

“教育是改变社会不平等和改善民生的最好方式。四十多年来，苹果始终坚持着这个重要的投入。在中国也不例外。”苹果中国推出了“智惠计划”，一方面大力支持扶贫教育，为1万3千名员工们为留守儿童学校带去产品和课程，另一方面也与大学合作推出本地化的编程课程，并且已经在63所本地学校进行试点。

葛越最后表示，苹果中国将会与生态链上的500万从业者们携手同行，为大数据时代下的产业提供一个通往世界的平台，期待着与大家一起为中国的创新发展做出努力。