庞青年演示水氢车排水，15分钟未排出一滴水

IT之家5月26日消息 据央视报道，昨天，青年汽车董事长庞青年接受采访时表示，任何水灌入车辆后，再流出来的水，都会变成可以饮用的纯净水。在现场媒体的要求下，庞青年请技术人员展示“排出来的水可以喝”。然而，“水解制氢”车加水发动15分钟后，管子里一滴水也没流出来。对此，技术人员解释称管子坏掉了。

值得一提的是，5月26日，南阳“水氢汽车”关键水解制氢技术支持方——湖北工业大学学校在其官网发布说明，并向媒体提供了围绕此事四点疑问的回复。

声明显示，董仕节教授带领团队从2006年开始研发相关技术，并于2010年获批科技部973前期专项研究项目“车载水解制氢用铝合金制备的关键技术基础研究”。

学校回复称，此次关键制氢技术的创新点在于研发了一种高效低成本的铝合金水解制氢材料，该材料在自主研发的制氢装置里和水发生化学反应后产生氢气，可实现低成本即时制氢。

据董仕节介绍，由于制氢后的水解产物偏铝酸可以直接作为阻燃材料使用，高品质的偏铝酸也可以用于电池隔膜产业，偏铝酸还可以进一步加工成微纳米级氧化铝，因此成本可大大降低。

董仕节表示，其团队的技术已经解决了材料、控制等氢气制备等关键环节，青年汽车开发出了可以运行的装置。“目前在制氢反应物的更换及后续制氢的稳定性还待进一步研究，如果这些技术难题解决了，相关技术就可完全成熟，在新能源汽车上的大规模应用车载制氢技术就指日可待”。