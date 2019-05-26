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工信部部长苗圩：将鼓励龙头企业建设大数据平台

2019-5-26 21:45:51来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月26日消息 据澎湃新闻报道，5月26日，2019中国国际大数据产业博览会在贵阳开幕。工业和信息化部部长苗圩在开幕式上表示，接下来，工信部将引导推进云计算、大数据、人工智能、区块链等技术的融合创新，鼓励龙头企业建设大数据平台。

苗圩表示，下一步，工信部将引导加强大数据产业的核心关键技术的研发，推进云计算、大数据、人工智能、区块链等技术的融合创新，深入开展大数据产业的试点示范，推广大数据优秀产品和解决方案，加速产业化的步伐。同时，要培育大数据的领军企业，打造一支高水平的大数据人才队伍和创新团队，构建完善的大数据产业链、价值链和生态系统。

苗圩还表示，工信部将推动建立完善数据安全相关法规制度等体系，提升关键信息基础设施、网络数据、个人信息等方面的安全保障能力，推广数据管理能力的国家标准，建立企业数据治理能力的评估体系，引导行业、企业加强数据安全。另外，将深化放管服的改革，按照包容审慎的原则，推进跨部门、跨行业、跨地域的数据流动，营造规范有序开放共享的发展环境，激发市场的创新活力。

此外，工信部还将鼓励龙头企业建设大数据平台。苗圩提出，要开放数据、技术能力等基础资源，引导中小微企业深耕细分市场，构建开放的产业生态。深化大数据领域的国际合作，积极参与数据安全、数据流动等国际规则的制定，为发展数字经济贡献中国的智慧和中国方案。

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关键词：大数据

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