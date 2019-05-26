全球亿万富豪地图出炉，中国富豪平均年龄56岁

IT之家5月26日消息 据21世纪经济报道，日前，财富咨询机构Wealth-X发布《2019亿万富豪人口普查报告》。报告显示，2018年全球亿万富豪（净资产超过10亿美元）数量为2604位，较2017年下降5.4%。

从洲际看，2018年，欧洲依然是亿万富豪最多的地区，为792人，亿万富豪所拥有的总财富为2.27万亿美元，之后是北美洲、亚洲、中东。

从所属国家或地区看，美国仍然是全球亿万富翁最多的国家，有705位，较2017年减少4.9%，但财富总额增加了3.7%，至3.013万亿美元。中国亿万富豪数量排名第二，较上年下降15.7%，为285人；财富总额近9960亿美元，较上年下降7.8%。之后是德国、俄罗斯、英国、瑞士、中国香港、印度、沙特阿拉伯、法国。

2018年，全球亿万富豪最多的城市仍然是纽约，亿万富豪有105位，同比去年增加两位。第二、第三的是香港、旧金山，人数分别为87位、75位。北京则是位居第6，有55位亿万富豪。

报告显示，全球净资产超过100亿美元的亿万富豪只有119位，不足全部富豪的5%。但这119位富豪所拥有的总财富达到2.6万亿美元，占全部亿万富豪总财富的30%。

分行业看，银行金融、工业、房地产、食品饮料以及制造业则是造就亿万富翁的前5大产业。这5大行业上榜亿万富翁的人均财富额达到30.6亿美元。

从性别来看，88%的亿万富翁都是男性，其中62%都是靠白手起家；女性亿万富翁占比仅为12%，且财富大多来自继承。

另外，中国亿万富豪格外年轻，他们的平均年龄仅是56岁，而全球平均水平为66岁。另外，中国有22%的富豪年龄在50岁以下，全球仅有10%。