这款带摇把的掌机，不能用爱发电，但可以让游戏时间倒流

Game Boy诞生30周年，勾起了不少老玩家对掌机的回忆。真实的物理按键、可以随身携带的机身，这种“随手掌控”的感觉给那个时代的玩家留下了深刻的记忆。

国外的Panic公司也想复刻这种体验。他们推出了一款Playdate掌机，除了经典的十字键和AB按钮，侧面还增加了一个摇把控制器，利用它可以进行一些特别的操作，比如控制游戏中的时间。Playdate搭载了Panic公司自研的操作系统，首批游戏由几位知名的游戏制作人提供。

它会给我们带来什么惊喜？

“高级”的黑白屏幕

Panic原本是一家软件开发公司，推出过多款知名的Mac、iOS平台软件，还获得了苹果设计大奖。后来他们开始涉足游戏领域，帮助Campo Santo发行了知名的独立游戏《看火人》，《未命名鹅游戏》也将于年内发售。

Playdate是他们内部研发了4年的一个项目，于近期首次公布。这款掌机的设计十分亮眼，明亮的黄色外观，机身尺寸为74mm×76mm×9mm，十分小巧。

Playdate有一块“高级”的黑白屏幕。它只有2.7英寸，分辨率为400×240，所以十分清晰，不会看到网格和模糊的图像。虽然这款屏幕没有背光，但具有十分高的反射率，晚上可以借助灯光呈现锐利的图像。

用摇把控制游戏中的时间

屏幕占据了机身左上部的大片位置，右边空间留给了麦克风，和一个未知的功能按钮。机身的下部是十字键和AB按钮，和Game Boy类似。

不过最独特的是右侧的摇把设计，它像一个发电装置，转动它并不能给机器供电。实际上，这是Playdate特有的一个控制器。

把的部分似乎是嵌在机身中，向上翻折可以将其取出。Playdate中有个名为“Crankin的时间旅行冒险”的游戏，它就专门为摇把操作而设计。玩家转动摇把来控制时间，可以前进和倒退，目的是控制Crankin准时参加约会。游戏途中主角会经历障碍，障碍本身不受时间控制，所以你可以转动摇把，控制Crankin躲过障碍。

《掘地求升》制作人提供游戏

这是Playdate将要推出的第一款游戏，由高桥庆太设计，他是经典休闲游戏《块魂》的制作人。Playdate还邀请了许多知名的游戏制作人来提供首批游戏，像《掘地求升》的制作人Bennett Foddy等。这些游戏将全部基于Panic自己研发的操作系统设计，会有完全不一样的体验。

Playdate提供游戏的方式也很独特，它并没有卡带，通过无线传输的方式下载到机器上。购买了Playdate的玩家会在每周收到一个新游戏，不需要额外付费，首批包括12款优秀的独立游戏。

Playdate的定价为149美元，将在2020年初正式发售，感兴趣的朋友可以关注 Playdate官网信息。