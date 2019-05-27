Ovum：分析能力是通信服务提供商在企业服务中的制胜武器

毫无疑问，通信服务提供商（CSP）将面临大型互联网公司（包括亚马逊、谷歌和Facebook等）对其核心市场的持续冲击。面对这些科技巨头和来自具有颠覆性商业模式且不易连接为中心的新对手的激烈竞争，所有的CSP都在寻找能够更好地为其企业客户提供服务的方法。

许多CSP将分析能力视为可以帮助它们完成上述任务的工具——人工智能（AI）正在使分析重新焕发生机。世界各地的CSP正在将其分析能力从商业智能（BI）的建立转变为由AI所支持，并且他们正在为未来更好的数据驱动洞察做准备。CSP需要降低其运营成本并且提高服务交付效率，并且他们需要让客户更容易与他们做生意。他们现在需要投资数据基础、技能和技术。

Ovum高级数字服务首席分析师Miriam Deasy表示，对于CSP同时提高在网络层面和业务运营方面的效率这一愿景来说，分析能力是必不可少的。并且，随着他们向着更加智能、个性化和主动的客户互动发展，分析能力还能带来额外收入。在开放网络的过程中，还需要考虑客户希望如何使用网络。现在是时候开发适当的服务项目来满足这些需求了。

通过数据来赚钱也是一个棘手的问题。CSP很容易成为基于位置数据的分析情报合法提供者，至少在这一领域，他们相较于那些科技巨头有时间和道德优势。目前这些科技巨头越来越感觉到监管机构和政府的压力，因为它们未能保护客户免受个人数据被滥用的侵害。

随着5G、AI和物联网变得越来越普遍以及数据量呈指数级增长，CSP将有新的机会进行探索。通过在数据中查找模型和含义，分析能力可以被用来提高相关性和价值。与管理和利用信息有关的机会越来越多，它会影响到CSP的所有领域：营销、销售、人力资源、财务和运营。

与此同时，处理能力和高级分析工具也在不断发展。CSP拥有新的分析工具——这些工具由更便宜、更强大和更灵活的计算和可拓展存储支持，使他们能够以更快的方式从数据中提取更多价值，并缩短产品上市时间。

在数据管理中需要基础性的工作，以便理解随着时间的推移而演变的大型产品组合所带来的复杂性。这一领域正在作出协调一致的努力，但是CSP在实现单一客户视图方面仍然面临挑战。CSP认识到，他们必须是数据驱动企业，否则就有可能落后。