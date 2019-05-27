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台北电脑展2019：微星发布GT76 Titan笔记本，搭载i9-9900K

2019-5-27 8:47:48来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家5月27日消息 微星GT76 Titan游戏笔记本电脑发布，搭载第9代英特尔CPU,英伟达RTX 2080。此外GE65 Raider和P65 Creator笔记本电脑也将一同推出。

2019年台北国际电脑展(Computex 2019)就在眼前，微星推出了三款配备顶级部件的新款笔记本电脑。首先是微星 GT76 Titan，现在配备了第9代英特尔酷睿i9-9900K，搭配英伟达RTX 2080显卡。然后还有GE65 Raider和P65 Creator笔记本电脑，它们也得到了与泰坦类似的CPU和GPU升级。这三款游戏都将在台北电脑展2019上全面展示，同时还有新的显卡、主板显示器和其他游戏外设。新款笔记本电脑的定价细节尚未公布。

来自微星的GT76泰坦绝对是一台游戏机器的猛兽。它封装了台式机级别的英特尔酷睿i9-9900K，可以超频至5GHz。确切的内存和存储配置尚未公布，但我们预计，即使不比去年的GT75更好，也会与之类似。在显卡方面，GT76 Titan将运行英伟达RTX 2080。

为了帮助驱动这种强大的硬件，微星提供的Cooler Boost Titan散热系统，利用4个风扇和11根热管。这种结构据说比前一种结构的冷却效率高2.25倍。在键盘上，可以定制单独按键RGB照明。

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关键词：微星笔记本

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