WWDC 2019之前我们走访这所学校：中国1/3的获奖者都在这

WWDC即将在6月3日在圣何塞召开，在此之前我们先来看看这届的学生开发者们。今年中国有27位学生获得WWDC开发者大会奖学金，也是历届中获奖人数最多的一次。

▲葛越参观上海商学院iOS Club

其中，有9位学生开发者来自上海商学院，这也让苹果公司全球副总裁、大中华区董事总经理葛越感到好奇。所以在WWDC召开之前，我们来到上海商学院iOS Club看看，获奖的几名同学进行交流。

这些获奖的学生们，可以获得价值1599美元的门票，苹果还为他们提供差旅食宿，让这些开发者亲临现场与全球的开发者们一起交流经验，以及为期一年的Apple发展项目会员资格。

▲学生开发者演示用Swift开发的App

几名获奖的同学向葛越展示了他们的参赛作品，根据今年的作品要求，他们需要在不到半个月的时间内独立完成一款可以在Swift Playgrounds运行的App。

参加完整场参观有三个地方给我留下的印象比较深刻。第一，年龄的年轻化；第二则是中国学生的独特的思维；第三则是跨学科学习编程。

先来说说年龄，这次获奖的9位学生中有6位都是刚刚步入大学校门不久，大一大二的学生。而这9位学生中，仅有两位是计算机专业的学生。

据田可依介绍，她刚刚步入大学之后就进入到iOS工作室，对Swift Playgrounds编程语言产生浓厚的兴趣。这次她的作品是通过改变简单的数据可以生成图形，让小孩能玩iPad版的七巧板的同时学习编程。一边和我们介绍她的作品一边熟练的操作着Swift语言。除了Swift田可依并不会使用其他编程语言，她认为Swift的简单易操作才让让她对编程有了兴趣，让灵感可以挥洒在代码上。

▲学生开发者张超男

比田可依大近四岁的张超男，她的大学生涯已经接近尾声。为了不给自己留有遗憾，她决定再次参加比赛，也为日后能成为一名程序员做基础。

她的作品主要用到的是SceneKit技术，将中国传统的古诗、游戏形式和Swift相结合，让晦涩难懂的古诗更容易被理解，帮助用户更好的了解和掌握中国古典文化。

私下里和张超男聊天，她虽然是就读计算机专业，但起初并不敢尝试编程，在经过了大一一年的学习积累后，大二开始参加iOS课程，接触到Swift语言。

她觉得Swift语言非常的简便易懂、很多的功能实现都可以通过英译汉实现，方便理解。即使你不是计算机专业的学生，也是非常容易上手的语言。张超男上手Swift语言三个月便递交了她的首部WWDC的作品，但是很遗憾当年并没有选中。而这次在10天的期限内再次递交了作品，终于WWDC的大门向她敞开。

我们再来说说他们的独特的思维

通过视频我们发现，这9位视频的设计风格迥然不同，比如玩游戏的同时辅助读古诗、教你认识文房四宝教你书写对联等等，中国的学生开发者，利用Swift语言把原本难懂的古典、物理等内容通过游戏的形式表达出来，使用户可以一边玩游戏一边学习。

不是计算机专业也能成为一名开发者

这次获奖的9位学生中仅有两名是来自“正统”的计算机专业，而大多数人都属于跨学科学习。一位学生开发者告诉我们iOS Club近一半的成员都不是软件开发相关专业的学生，他们都是出于对iOS系统的兴趣开始自学编程，加入iOS Club。

其实像上海商学院建的iOS Club，在中国已经有超过60个高等教育机构提供iOS开发课程。Swift Playgrounds中文版编程语言推出后，中国内地已有200家学校使用Swift教学。苹果已经连续3年联合举办中国高校移动应用创新赛，吸引了1万余名学生参加。

学生之外，苹果在中国拥有220万开发者，并且这个数字还在不断增加。不管是WWDC学生奖学金、高校移动应用创新赛，还是在Apple Store举办的Today at Apple编程课程，苹果希望更多的人可以接触到编程能能将创意变成现实。