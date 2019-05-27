拼多多回应“被指洗钱”：将起诉"差评"并索赔千万

新浪科技讯5月27日上午消息，针对营销机构“差评”发布的名为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台，单店日洗钱50万！》的资讯，拼多多表示，此为彻头彻尾的虚假不实文章，对拼多多公司造成极大商誉损失，将对该营销机构发起法律诉讼，索赔1000万元人民币，诉讼所得将全部捐助给打击禁限售和网络灰黑产的公益事业。

拼多多公司风控相关负责人表示，这篇营销机构发布的文章通过极尽夸张地撰写和陈述一些道听途说和未经任何核实所谓“事实”，无视拼多多联合微信支付、支付宝等支付平台在政府有关部门指导下打击网络灰黑产的工作，对拼多多公司的声誉进行恶意夸张贬损。对此，拼多多希望最终法律能够还公司一个清白。

该负责人表示，涉嫌博彩洗钱类违法交易主要希望突破的是支付通道，所以会在目前所有电商平台“布码”，希望混迹正常交易之中。而对于所有电商平台来说，判断难点在于需将其从正常电商交易中进行剥离甄别，主要甄别依据来自于支付机构的风控数据。所以，拼多多作为一家没有自身支付通道，纯依靠第三方支付通道的电商平台，只要收到微信支付或支付宝发来的所有风控可疑类交易提示，拼多多平台均会在第一时间冻结店铺、下架商品并且向有关部门报送相关线索。

后台记录显示，差评文章中提及的所有店铺均在差评文章发布之前被风控系统屏蔽。