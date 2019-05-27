凯文·凯利：未来人类可以通过混合现实与机器人交互

新浪科技讯5月27日上午消息，2019年中国国际大数据产业博览会在贵阳举行，在“人工智能”高端对话上，《连线》杂志创始主编、《失控》作者凯文·凯利发表演讲谈未来25年人工智能发展趋势。

凯文·凯利表示，现在很重要的一点就是在制造人工智能的时候，这种思维方法跟人类的思维想法不一样的，“这些AI会更加具有创造力，更加能够解决问题，而且这些情绪会更加少，但是可以模拟人的认知。”

“以后会有一种系统，人生活当中有不同的数据嵌入其中，你可以感知这个世界，你会发现整个世界会跟以前不一样的。”凯文·凯利认为，我们可以把这些现实叫做混合现实，通过虚拟世界真正混合到真实世界当中。“我们可以看到机器人看到的世界，而且机器人可以看到人类的动作，听到人类的声音，因为他也可以通过虚拟世界的交互来和我们真正交互。”

凯文·凯利最后表示，到了2025年，有100个新机会呈现在眼前，各位都可以抓住这个机会，永远不会太晚。

以下为凯文·凯利演讲实录：

大家好，很高兴来到现场，我每次来中国都感到十分享受，因为每次我来中国我都会发现中国已经在拥抱未来了。

我今天上午的演讲是想跟大家分享一下人工智能在大数据的背景下的一些发展情况，我会说在未来25年有什么样的趋势，不是5年或者10年，而是未来25年的发展趋势，因为我们要畅想未来大数据的世界。

现在我们已经处于信息的时代或者数据的时代，所以我们不能够忽略大数据。在25年以后呢，我们将会有越来越多的数据，而且我们在做任何的决策，在制定政策的时候，我们必须要分析这一些的大数据。今天我的演讲会有5个部分。

第一部分我想跟大家谈一下我们大数据平台，我们在这个平台上，我们可以去收集很多很多移动终端的数据，比如我们放在口袋里面的手机或者其它移动设备的数据，当这些数据能够连接在全球化平台上，他就需要有一个超级运算的能力。这些超算他可以帮助我们去管理和分析这些数据，这种大数据的平台是一个全球化的平台。

在这里给大家一个例子，这些数据有什么样的？这里看到有两家汽车公司，在左手边是福特公司，你可以看到市值，他每一年会给我们生产1亿台的汽车，然后他们总体深入采取350亿美元。看特斯拉，他的生产量是少很多，大概只有20万台，但是很重要的一点，他的价值是大很大的。

为什么能够这样子呢？因为福特公司，他的产品是跟数据没有任何关系的，福特公司不懂得收集他客户的数据，不懂得收集车载的数据，但是特斯拉并不如此，他可以通过车载的数据分析消费者、驾驶人员的驾驶习惯，他的车轮上面都嵌入了微型计算机。所以所有车子上面的数据都可以上传到平台进行分析，制造下一轮的汽车。

有了这些数据，有了使用数据的方法，就可以让这家企业在竞争当中脱颖而出。我们要用AI人工智能，因为数据太多也是一个麻烦，而且我们大数据会给我们带来很大的改变。如果我们不使用人工智能的话，其实大数据并不能给我们带来机遇，而是一个挑战。没有人工智能的大数据是没有用的。当然也有人会担心如何才可以让人工智能做得更好？那我可以给大家举一些例子或者一些建议。

例如我们不同的人的认知的水平和能力不一样的，我们需要有一个很好的概念去把他统一起来，我们把他叫做智商，就是IQ里面的I。我们对比人类和动物智慧水平，人类的智慧只能记住某一些东西，人类在这一个进化过程当中不断拓展自己的大脑的能力，但是还是不足够的。我们看右手边机器，机器的认知水平可以超越人类的，而且是多维的认知，所以我们作为工程师我们要懂得通过三维甚至四维观念来看，但是不可能一下达成的。

现在很重要的一点就是我们在制造人工智能的时候，这种思维方法跟人类的思维想法不一样的，这些AI会更加具有创造力，更加能够解决问题，而且这些情绪会更加少，但是可以模拟人的认知。现在我们取得了很多的进步，我们也能够一次一次去模拟这些人类的认知。

好像刚刚给大家看到AI的一些面孔，也会看到很多的汽车也可以无人驾驶，而且还有阿尔法狗打败人下象棋的例子，未来不知道还有什么样场景，我们只知道现在数据多，我们必须让AI机器懂得分析哪个是猫，那个是狗，这是其中的例子。

要做到这样，我们要给这个机器看很多照片，才能让AI分辨猫和狗。但是对于小婴儿，只需要给10张照片就可以很容易区分猫和狗，所以对于AI来讲未来还是有很大的发展潜力。我们也会给其他的例子让大家知道大数据跟AI之间的关系。

好像在这里我们有一个大数据人首马身的怪兽，还有人工智能驾驶技术，每一年很多的一些人都是在交通事故当中丧生的，如果不能用更好的方法提高自主驾驶技术，只能用人工智能提供驾驶技术。

当我们采取一套行动的时候，我们会用自己的方法执行，我们会尝试解决问题，并不是所有问题人类都可以单独解决的，所以我们就需要使用AI，因为他可以给我们提出不同的这些的解决方案和思维方式。

所以这个就有点像我们所说的人首马身，在国际象棋竞标赛当中，阿尔法狗是战胜了人类的。有些人说这不公平啊？因为阿尔法狗可以获得所有象棋冠军的数据，如果人类可以利用这些数据的话，那人类也可以打败这个阿尔法狗。

但是我们现在看到的是有一整个的团队，这个团队也是刚刚我提出的那个概念，人首马身的混合体，有了这样的混合我们可以用AI协助人类，所以机器人跟人类可以组成一个很好的团队，一起解决问题的，好像下象棋我们可以在机器帮助下下象棋，所以人类+AI可以给我们带来非常强大的力量。

我们可以增强现实生活当中我们现有的一些数据，好像你看到上个世纪50到80年代，我们只有这些台式电脑，没有通过互联网连接起来。但是到了80年代以后，我们有了互联网，不单只是电脑，我们手机都可以连接起来，我们甚至可以建立自己的网络平台。

2020年以后会有一种系统，人生活当中有不同的数据嵌入其中，你可以感知这个世界，你会发现整个世界会跟以前不一样的。我们还可以把这些现实叫做混合现实，这个不但是一对一的认知物理世界，而是通过虚拟世界真正混合到真实世界当中。

现在在这里我们可以做很多的一些工程模拟，比如说我们要做一个大型工厂，要建一个轮船，在此之前我们都可以做一个数据模拟。然后我还可以带上整个的眼镜，不管看到这个房间还能够看到一层一层的数据，还可以看到一个虚拟的人坐在这个椅子上，也有可能这个椅子也有一个虚拟的世界，我还可以用这个手在虚拟的椅子上进行设计、改造。

实际上不仅仅是说戴上这个眼镜就可以看到，我们发现有中国的一些工厂可以生产类似于这样的产品，我们看世界的方式如同机器人在看一样，而且我们可以看到机器人看到的世界，可能就是数据的世界定向。

而且机器人可以看到我们的动作，可以看到人类的动作。机器人还能够听到我们的声音，因为他也可以通过虚拟世界的交互来和我们真正交互，比如说我站在这里，摄像头可以捕捉我的一举一动，通过5G传输我的所有动作。现在世界上一些最大的公司都是数据公司，这些公司都会立于不败之地。

最后我想讲大数据区块链，我想他不仅仅涉及到加密获利，区块链也是去中心化的，所有人都可以连接到上面，并且有效去获得一种分布式的权限，这个也是区块链可以做到的事情。而且我们可以有效知道区块链能够为我带来一种去中心化的方法。而且，比如说这个椅子它本身有很多的一些数据显示在上面，所以我们看到的所有现实生活当中的场景都有数据，里面有数据资本、价格都可以在上面显示。

那还有就是最后一点，最后一点就是大数据的隐私问题，那我觉得事实上我们有一个双向监督的办法，我们要知道谁看着我们，谁监督我们，他们是否可信。在我们世界当中有这么多的数据，我们怎么样可以保护隐私？我们可以通过区分式、联合式学习，我们可以收集到和隐私相关的数据结果，然后去确保说数据本身是属于我们的，我们隐私数据不会被别人轻易得到。

这种区分式和联合式学习可以帮助我们保护我们的隐私，所以其实就是通过新的技术，我们既能有大数据的世界，又可以保护我们的隐私。到了2025年，我们回顾一下现在有100个新机会呈现在我们眼前，各位都可以抓住这个机会，永远不会太晚。谢谢！