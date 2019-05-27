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佳能公布三款RF超远摄定焦镜头专利，首款镜头会是谁？

2019-5-27 11:35:57来源：爱活网作者：弱鸡13责编：懒猫/实习评论：

自从佳能去年发布了全画幅无反相机后，对其RF卡口镜头的开发就没停歇过。这不，近日佳能又公布了RF 400mm f/2.8 L IS USM、RF 500mm f/4 L IS USM、RF 600mm f/4 L IS USM三款超远摄镜头的相关专利。

据知情人士透露，佳能目前正在研发RF首款超远摄定焦镜头可能会是RF 500mm f/4 L IS USM。不止如此，此前又有消息称，佳能RF 300mm f/2.8L IS USM镜头也同样正处在研发之中，根据佳能以往发布超远摄镜头的惯例，一般会同时发布至少两款的超远摄镜头，所以现在看来，佳能RF 300mm f/2.8L IS USM镜头和RF 500mm f/4 L IS USM同时发布的可能性非常大。

现在就让我们来看看佳能这三款RF超远摄镜头专利的具体情况。

佳能RF 400mm f/2.8 L IS USM镜头专利详情：

焦距：392mm

光圈：2.9

画角：3.16°

像高：21.64mm

镜头全长：360mm

后焦距：31mm

佳能RF 500mm f/4 L IS USM镜头专利详情：

焦距：490mm

光圈：4.12

画角：2.53°

像高：21.64mm

镜头全长：412mm

后焦距：33mm

佳能RF 600mm f/4 L IS USM镜头专利详情：

焦距：588mm

光圈：4.12

画角：2.11°

像高：21.64mm

镜头全长：476mm

后焦距：33mm

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关键词：佳能

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