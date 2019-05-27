佳能公布三款RF超远摄定焦镜头专利，首款镜头会是谁？

自从佳能去年发布了全画幅无反相机后，对其RF卡口镜头的开发就没停歇过。这不，近日佳能又公布了RF 400mm f/2.8 L IS USM、RF 500mm f/4 L IS USM、RF 600mm f/4 L IS USM三款超远摄镜头的相关专利。
据知情人士透露，佳能目前正在研发RF首款超远摄定焦镜头可能会是RF 500mm f/4 L IS USM。不止如此，此前又有消息称，佳能RF 300mm f/2.8L IS USM镜头也同样正处在研发之中，根据佳能以往发布超远摄镜头的惯例，一般会同时发布至少两款的超远摄镜头，所以现在看来，佳能RF 300mm f/2.8L IS USM镜头和RF 500mm f/4 L IS USM同时发布的可能性非常大。
现在就让我们来看看佳能这三款RF超远摄镜头专利的具体情况。
佳能RF 400mm f/2.8 L IS USM镜头专利详情：
焦距：392mm
光圈：2.9
画角：3.16°
像高：21.64mm
镜头全长：360mm
后焦距：31mm
佳能RF 500mm f/4 L IS USM镜头专利详情：
焦距：490mm
光圈：4.12
画角：2.53°
像高：21.64mm
镜头全长：412mm
后焦距：33mm
佳能RF 600mm f/4 L IS USM镜头专利详情：
焦距：588mm
光圈：4.12
画角：2.11°
像高：21.64mm
镜头全长：476mm
后焦距：33mm