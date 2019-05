佳能公布三款RF超远摄定焦镜头专利，首款镜头会是谁？

自从佳能去年发布了全画幅无反相机后,对其RF卡口镜头的开发就没停歇过。这不,近日佳能又公布了RF 400mm f/2.8 L IS USM、RF 500mm f/4 L IS USM、RF 600mm f/4 L IS USM三款超远摄镜头的相关专利。

据知情人士透露,佳能目前正在研发RF首款超远摄定焦镜头可能会是RF 500mm f/4 L IS USM。不止如此,此前又有消息称,佳能RF 300mm f/2.8L IS USM镜头也同样正处在研发之中,根据佳能以往发布超远摄镜头的惯例,一般会同时发布至少两款的超远摄镜头,所以现在看来,佳能RF 300mm f/2.8L IS USM镜头和RF 500mm f/4 L IS USM同时发布的可能性非常大。

现在就让我们来看看佳能这三款RF超远摄镜头专利的具体情况。

佳能RF 400mm f/2.8 L IS USM镜头专利详情:

焦距:392mm

光圈:2.9

画角:3.16°

像高:21.64mm

镜头全长:360mm

后焦距:31mm

佳能RF 500mm f/4 L IS USM镜头专利详情:

焦距:490mm

光圈:4.12

画角:2.53°

像高:21.64mm

镜头全长:412mm

后焦距:33mm

佳能RF 600mm f/4 L IS USM镜头专利详情:

焦距:588mm

光圈:4.12

画角:2.11°

像高:21.64mm

镜头全长:476mm

后焦距:33mm