网信办：百款常用App申请收集使用个人信息权限情况公布

IT之家5月27日消息 日前，国家网信办发布了《百款常用App申请收集使用个人信息权限情况》（以下简称报告）。

报告指出，规范App申请收集使用个人信息相关权限，对于加强App个人信息保护具有重要意义。近期整治App过度索取权限期间，工作组认真受理了大量网民的举报，并收到了大量关于App强制、超范围索要权限等举报信息。为让公众直观了解常用App申请收集使用个人信息权限情况，App专项治理工作组对下载量大的100款App申请权限以及强制开启的权限进行了分析统计，并予以公布。

安卓（Android）操作系统通过权限来控制App对系统资源和个人信息的访问使用。App只有在系统层面获取了某项权限，才能执行与该权限有关的操作。例如，App获取READ_CONTACTS（读通讯录）权限，就能读取手机的通讯录信息；获取ACCESS_FINE_LOCATION（访问精准位置）权限，就能得到手机的精确位置信息。

此前，人民日报就“手机App过度索取权限”这一现状发表文章《被劫持的不只是浏览器主页——手机App过度索取权限何时休》，也指出了手机App安装时存在要求权限过多、收集信息过度的现象。

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