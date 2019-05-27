iOS 13概念图集欣赏：iPad桌面更接近Mac

概念设计师Alvaro Pabesio日前分享了一个新的iOS 13的概念图集，这个概念基于我们许多的实际期望，苹果下一个移动操作系统可能带来包括Mac/iPad的桌面扩展功能、邮件、消息提、新音量HUD、深色模式等等一系列可视化操作。

首先，概念图直观地展示了新的iPad在一个更像macOS的桌面和一个可扩展的视图下的体验效果。另外通知和控制中心也都进行了重新设计。

据9to5Mac的报道，苹果将在macOS 10.15中引入新的桌面扩展功能。Álvaro的概念设想不仅可以将iPad用作Mac的外接显示器，而且要保持连续性，让iPad与Mac配合工作流程，就像用Apple Pencil画画一样。至于我们所期待的iPad上的多任务处理和可拆卸面板的这一概念可以设想成iPhone应用程序与iPad实现无缝集成。

iPad的其他改进还包括使用长按顶部按钮来切换带有Face ID的用户帐户，以及为外接键盘等设备提供类似AirPods的蓝牙连接UI。

对于iOS 13概念中的iPhone，我们将了解如何实现新的音量控制UI以及为视图屏幕提供可定制的小部件。

可视化的提醒、邮件和消息更新。

当然，还有最重要的改动之一：iOS 13上即将推出的备受关注的深色模式。

看完概念设计之后是不是对iOS 13又多几分期待呢？虽然它并不代表官方正式版iOS 13的最终样貌，但其中的方案可以给用户带来很多启发，或许某个UI、操作或者功能正好戳中你的点从此念念不忘。苹果移动端新系统iOS 13即将在6月份WWDC上首次亮相，让我们一起关注。