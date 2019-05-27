雷诺、FCA合体计划筹备中，世界第一大汽车集团即将易主？

雷诺和日产合并这事儿已经扯皮了多年，虽然吃瓜群众认为合并只是迟早，但即使去年又拉进来一个三菱，这桩合体计划也没太多进展。而为了在日渐颓败的欧洲车市中报团取暖，雷诺即将真正完成合体的对象可能既不是日产也不是三菱，而是最近同样表现不佳的菲亚特克莱斯勒（FCA）。

按照预期，雷诺与菲亚特克莱斯勒合体完成后，将会共享研发、技术、专利以及生产线，同时为了应对欧洲愈发严苛的排放法规和积分制度，雷诺与菲亚特克莱斯勒将会共同在电动领域加大投入，毕竟与其它一线厂商相比，雷诺的成绩只算是平平，而FCA更是没把太多精力放在这方面。

至于早早牵手但至今尚未谈妥合体的日产，这次并没有参与到雷诺与菲亚特克莱斯勒的合作中，而雷诺显然是想要先把FCA搞定再去谈日产的事。如果本次合作最终实现，雷诺可能会推迟与日产的合体计划，毕竟在经历了Carlos Ghosn事件后，日产-雷诺联盟的法国与日本方面的关系就变得越发微妙，而拿下了FCA，则必然会给雷诺带来更多的话语权。

如果最终雷诺成功联合FCA、日产以及三菱，那么他们将会组成目前世界最大的汽车集团，而如果最终只与FCA联手而放弃日产以及三菱，雷诺-FCA联盟也会成为大众以及丰田之后的世界第三大汽车集团，只是单靠抱团取暖，真的能让雷诺和FCA安然度过寒冬吗？