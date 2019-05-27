华为视频与腾讯视频达成合作，将实现帐号互通

5月27日晚间消息，在第七届中国网络视听大会期间，华为视频与腾讯视频举行合作签约仪式，正式启动深度合作，未来双方将围绕视频内容，以运营为基础，实现帐号互通、运营协同、技术共享，通过深度合作共同为华为终端用户提供内容和服务。

据悉，腾讯视频内容将以专区的形式在华为视频App中进行展现，双方App的会员权益也将实现双向打通；同时，华为视频也将通过AI和高性能的音视频技术等增强腾讯视频的视听效果。

华为消费者业务云服务总裁张平安表示，“华为终端始终致力于构筑开放共赢的创新生态系统，做好合作伙伴的放大器和加速器，与腾讯视频等业界伙伴以及全球范围内的优秀内容方积极展开共赢合作，让优秀的内容能够更便捷更精准地触达华为终端用户，缩短内容制作者、平台方和用户之间的距离，让创新的模式能够更好地服务于华为终端用户。”

腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀则表示，这是一次双赢的合作，“一方面，腾讯视频的海量优质内容，会更为便捷地触达到华为终端用户，拓宽腾讯视频的受众基础；另一方面，华为终端用户也会更加顺畅地体验视频内容服务，提高用户体验，助力华为产品竞争力提升。后续，双方也会探索更为深入的合作模式，实现商业价值的共赢。”

此外，华为终端还将通过融合创新，利用包括应用市场、浏览器、智能助手、搜索等在内的入口平台，以智慧化、情景化的方式让用户能够多渠道获取和使用腾讯视频App。

随着5G时代的来临，视频正在取代图文成为新的沟通方式，短视频、长视频和移动直播等视频业务快速增长。“华为视频秉承开放合作的理念，与腾讯视频紧密合作，共赢受众、共建生态。华为视频将以上线专区的方式来确保腾讯视频内容能够充分曝光展示，让华为视频成为优质内容和用户之间的窗口，实现优质内容的精准直达服务。”华为消费者云服务视频业务部部长徐晓林表示。

而在此次合作中，华为视频和腾讯视频也实现了两个App之间会员帐号的双向打通。用户在华为视频App购买腾讯专区会员，既可以在华为视频App观看一系列腾讯视频的优质内容，也可以用同一帐号直接登录腾讯视频App享受会员权益。

华为视频拥有包括手机、PC、平板、OTT盒子、大屏等在内的华为全系列终端产品入口。对于内容产业来说，屏幕就是流量的入口，多屏分发将直接连接内容创作者和消费者。“凭借内容上的布局以及对用户市场的精细化把握，我们相信双方在内容、用户、市场、渠道等各个维度的合作交织一定会迸发出崭新的火花，创造更大的发展机会实现互惠互赢。”腾讯视频总编辑王娟表示。

此外，华为视频还将向腾讯视频等伙伴开放AI媒体增强技术、高清低码编解码技术、超高清视听技术、全场景智慧情景分发等终端能力，用技术赋能内容产业，实现更深层次的合作。同时，华为还投入10亿资源推行“耀星计划”，打造智慧数字云服务创新生态，全面开放终端能力，为合作伙伴提供人才培养、开发支持、营销辅助等一系列的资源支持。