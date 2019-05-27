iOS限免App精选：培根词汇 – 英语词根词源词典（￥25→0）

IT之家5月27日消息 《培根词汇》是一款英英词典App，内置 45387 个常用英语单词，覆盖大学英语四六级、考研、雅思、托福、GRE 等全部考试词汇。

这款应用原价25元，现在已经免费。

世界上最好的英语词源词典，英文版的《说文解字》。这是一本与众不同的英英词典，对英语词汇进行百科全书式的梳理，告诉你英语单词每个意思的来源、历史年代。通过讲述单词背后的故事来帮助你梳理词与词的关系，形成词汇网络，在理解的基础上形成牢固记忆，这才是高效记单词最轻松、最符合逻辑的方法。每一个想提高自己英语水平的人都应该拥这个词典app，背单词的最佳伴侣。

·源于知名词源网站：www.etymonline.com

·内置45387个常用英语单词历史简明阐释

·覆盖大学英语四级、六级、考研、雅思、托福、GRE等考试全部词汇

·离线使用，节省流量，无需联网即可使用

·Bookmark：标记生词，随时复习巩固

·One more thing…Related Words:这一突破性的功能，将所有同根、同源词汇进行了链接。你能在app里轻松查询包含同一词根词源的所有单词。如：查询表示词根-logy时，不仅能方便的查看同源词lecture，同时还能通过「related words」功能查看agriology, anthropology, biology, cardiology, choreology, Christology, chronology, cosmology等近百个包含-logy词根的同根词。这样激动人心的功能，一旦拥有，别无所求。