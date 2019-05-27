报告：2018年中国网络视频网民使用率仅次于即时通信

IT之家5月27日消息 今日下午，《2019中国网络视听发展研究报告》在第七届中国网络视听大会上正式发布。截至2018年12月，网络视频用户（含短视频）规模达7.25亿，网民使用率为87.5%，网络视频（含短视频）是仅次于即时通讯的中国第二大互联网应用，高于搜索和网络新闻。2018年视频内容行业市场规模达1871.3亿元，其中短视频市场规模为467.1亿元，同比增长744.7%。

《报告》显示，截至2018年12月，我国网民规模达到8.92亿，全年新增网民5653万，网民通过手机接入互联网的高达98.6%。随着新一代信息技术不断突破和应用，网络视听行业取得前所未有的快速发展。截至2018年12月，网络视频用户规模（含短视频）达7.25亿，占网民总数的87.5%，短视频用户、网络直播用户、网络音频用户规模分别为6.48亿、3.97亿、3.01亿，网络视听已占据互联网数据访问总流量的80%以上。

《报告》显示，截至2018年12月，短视频用户规模达6.48亿，半年新增短视频用户5395万，用户规模增长率为8.3%。2018年以来，短视频日均使用时长迅速增加，与综合视频应用之间的差距逐步缩小，并在2018年6月实现反超，且差距逐步拉大。

“从使用时长、用户规模等方面，短视频都全面反超长视频，成为中国人最主要的娱乐视频休闲的方式，我们已经进入全民短视频时代。随着5G技术的发展,网络视听行业还将迎来历史性、突破性发展机遇。”中国网络视听节目服务协会常务副秘书长周结表示。