富士康：苹果iPhone需求下滑对公司业绩影响不大

北京时间5月27日晚间消息，据美国科技网站AppleInsider报道，苹果公司代工厂商富士康已向包括AppleInsider在内的多家媒体发出声明，称包括iPhone在内的订单需求下滑并不会对公司业绩产生显著影响。

富士康在声明中称：“最近，根据市场的发展，客户的订单可能会发生一些变化。但是，将所有的订单起伏综合考虑之后，对公司的影响是有限的。”

此外，富士康在声明中并未透露更详细的信息。在发表这份声明之前不久，富士康刚刚发布了2019年第一季度财报，净利润为新台币198.3亿元（约合6.37亿美元），同比下滑17.7%，不及Factset所调查分析师平均预期的新台币230.5亿元。

富士康的客户包括戴尔、索尼和苹果，但分析人士称，利润下降的主要原因是iPhone需求下滑。根据苹果的财报显示，今年第一季度iPhone营收为310亿美元，而去年为376亿美元。

今年9月，苹果将发布新一代iPhone手机。据分析师预计，届时富士康和苹果的业绩都将随之反弹。根据媒体之前的报道，苹果今年仍将发布三款iPhone手机，分别为当前的iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max的升级产品。

上周，已有11个型号iPhone出现在了欧亚经济委员会的数据库当中，具体的型号分别为A2111、A2160、A2161、A2215、A2216、A2217、A2218、A2219、A2220、A2221和A2223。其中，A2111、A2161和A2215三个型号是iPhone XR继承者，而其他型号则分别对应iPhone 11和iPhone 11 Max。