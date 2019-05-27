荣耀老熊暗示荣耀20系列国行价格更具竞争力，还有新惊喜发布

IT之家5月27日消息 5月21日晚间，荣耀在伦敦正式发布了荣耀20系列新机，包括荣耀20和荣耀20 PRO，新机采用了打孔全面屏、后置四摄，其中荣耀20 PRO更是凭借4800万像素摄像头、20W+的ISO以及四轴防抖等强悍数据，在DXO上拿到了111分的超高评分，仅次于华为P30 Pro和三星S10 5G版本。

紧接着，荣耀宣布了荣耀20系列国内发布会具体时间——5月31日下午6点，上海东方体育馆。

按照惯例，国内的荣耀20系列售价会比海外版本低不少，国行版本新机还未发布，不少网友就在微博上开始讨论起荣耀20系列的国行售价，今天下午，荣耀业务部副总裁（产品）@荣耀老熊微博表示，其实早就想跟大家讲了，本周五的发布会，会有巨大惊喜，重大突破。

紧接着，@荣耀老熊再次暗示新机中国价格更具竞争力，并称还有一个“海外版没有的研发重大惊喜”：

刚才指的是海外版没有的研发重大惊喜。其实，说到价格，上周欧洲已经极具竞争力，#荣耀20#中国价格，更具竞争力！大家“合理”猜猜看？

荣耀20手机6+128GB售价499欧元（约合人民币3840元），荣耀20 Pro手机8+256GB售价599欧元（约合人民币4610元），如此来看的话，那么荣耀20系列的国行售价至少将低于3800元，而荣耀20 Pro起售价或不超过4000元。

此外，关于老熊谈到的“海外版没有的研发重大惊喜”也让不少网友开始“遐想”，有不少网友认为荣耀20系列国行将首发此前传闻中的华为自主研发系统“鸿蒙”，不过需要注意的是，此前盛传华为将于6月24日发布鸿蒙操作系统，随后被华为相关负责人否认。

另有消息指出荣耀20系列将在国内首发全新的GPU Turbo技术等，不过目前尚没有确切的官方消息。

5月31日下午6点，荣耀20系列国行正式发布，IT之家将带来全程直播报道，敬请期待。