Beats无线耳机Powerbeats Pro新人入手Q&A

苹果旗下Beats品牌在4月3日正式发布了被誉为「运动增强版AirPods」的Powerbeats Pro无线耳机。Powerbeats Pro继承了前代运动性的优点，按照苹果的说法，这是一款专为优秀运动员量身打造的完全无线耳机。自带可调节的防滑耳挂，再搭配不同尺寸的耳塞，可以适应任何高强度的运动而不会松脱。增强的抗汗抗水设计加上优秀的续航能力将为你带来更佳的训练体验。

除了优秀的运动支持，Powerbeats Pro耳机还从AirPods那里借鉴了不少出色的功能，比如H1芯片加持、Hey Siri功能、充电保护壳设计（但壳本身并不支持无线充电）、自动入耳侦测以及可用来通话的麦克风等。

目前美行Powerbeats Pro黑色款已经开始发售，但象牙白、丛林绿和海军蓝这三种配色的发货将会延后到夏天。中国区黑色款还是「即将推出」状态，可能在五月末也就是这几天就会发售，价格为1,888元。

如果你有想要入手一款H1芯片无线耳机的意愿，又因为对这款新品缺少了解而犹豫，或者在Powerbeats Pro和第二代AirPods之间难以抉择，那么可以看看我们面向首次选购的新人用户的详细指南，看完之后会对你的购物有所帮助。

1.如何给Powerbeats Pro充电

通常情况下，Powerbeats Pro耳机出厂自带足够的电量，但我们还是得给它充电。充电盒配备Lightning充电端口和充电线，而用户需要自己准备充电宝、充电器或从电脑的USB端口充电。它的充电线与iPhone的相同，所以也可以用iPhone的充电器为它充电。注意它与新款AirPods不同，充电盒没有无线充电选项。

2.充电方式

每个耳机都用充电盒内的磁性连接器充电(只要充电盒已充电)，左边的耳机充电口在左边，右边的耳机充电口在右边，两边的「b」标志朝外。每个耳机确保以磁力固定到位，以顺利充上电。

与Powerbeats Wireless不同，Powerbeats Pro的耳机没有充电接口，所以只能用充电盒来充电。把充电盒放在iPhone附近，就可以很轻松的查看到iPhone或iPad的充电状态。充电盒还有一个LED状态灯，当充电开始时，它会变白几秒钟。当充电盒的电量下降到40%时，充电盒的灯就会变成红色。

3.电池寿命+充电时间

Powerbeats Pro在两次充电之间的播放时间最长可达9小时，通话时间最长可达6小时，充电盒的所有电量支持耳机播放24小时的音乐。Beats表示，其快速充电功能可以让每只耳机在充电5分钟后播放1.5小时的音乐，或者在充电15分钟后播放4.5小时的音乐。每只耳机充一次电大约需要90分钟，内置耳机的充电盒充一次电大约需要2.5小时。

4.如何配对Powerbeats Pro

Powerbeats Pro与iOS设备的配对过程和AirPods以及其他Beats耳机配对过程一样，只要搭载苹果的W1和H1芯片它们的配对都是飞快的，把两只耳机都放在充电盒里，盖子打开，然后把它放在运行最新版本iOS的iPhone或iPad附近。点击屏幕上的操作就一切就绪了。

5.iCloud

苹果W1和H1芯片的另一个优点是可以在其他iCloud设备上自动配对，将Powerbeats Pro与你的iPhone配对，它们会自动与你的iPad、Mac和Apple Watch通过同一个iCloud账户配对，这在取消配对时也会起作用。

6.Android +其他

如果你的Powerbeats Pro已经与一个设备配对，或者你想与其他设备进行蓝牙配对，可以在两个耳机都放置在充电盒内是，长按住充电盒内的系统按钮几秒钟，直到状态指示灯闪烁为白色，即可进入设备的蓝牙菜单手动将Powerbeats Pro进行配对。

7.取消配对

如果你取消了对某个iCloud设备的配对，那么Powerbeats Pro在具有相同iCloud帐户的所有设备中抹除。

8.如何手动控制Powerbeats Pro

Powerbeats Pro支持Siri语音指令，完成大部分的基本操作，但它还有一个比较方便的点在于两边耳机上面都有物理按键，包括Beats logo b（MFB）按键、一个音量按键。当然两边耳机上也都有磁性充电连接器、麦克风、可调耳机挂钩和可更换的耳塞。不管在哪一边耳机都可以完成同样的控制。

9.根据个人定制

Beats配备了四个与Powerbeats Pro配套的可更换耳塞，有小号、中号、大号和特大号。默认情况下，中号耳塞是出厂就装好的，你可以把它拿掉，换成大一点或小一点的耳塞，以适应自己的耳朵，确保戴起来足够舒服。

10.激活Siri +其他语音助手

Powerbeats Pro可与声控Siri配合使用，就像第二代AirPods与iPhone、iPad、Apple Watch或Mac电脑搭配使用一样。你可以在佩戴Powerbeats Pro时简单地说「Hey Siri」就能激活语音助手。你也可以通过按住耳机上的「b」按键几秒钟来激活Siri(或其他平台上的语音助手)。Powerbeats Pro上的按钮在位置和功能上都是镜像的，你可以从任何一个耳机访问相同的动作。

11.物理按键功能

Powerbeats Pro具有与AirPods相同的语音功能，但保留了与有线耳机一样的经典物理按键音频控制。

想要启动或停止音频播放，只要点击「b」按键就可以播放和暂停，当同时使用两个耳塞或单独使用任何一个耳塞时，耳机可以自适应立体声播放音频。

双击任意一个耳机上的「b」按键可以向前/后切换歌曲。

你还可以用Powerbeats Pro上的按键快进或倒带，双击并按住「b」按键向前向后连续的快速切歌。

你可以在任意一个耳机上控制增加或减少当前音量，每个耳塞顶部都有一个单独的音量按钮。

12.接听电话

想在戴着Powerbeats Pro时接听电话或挂断电话吗？按一次耳机上的「b」按键，就能接听来电或结束通话。从设备的蓝牙菜单中，你可以选择默认使用左边或右边的麦克风，或者默认自动使用任何一个麦克风，通话也支持使用双耳机或单独的耳机。

13.开机/关机

与AirPods一样，Powerbeats Pro耳机也没有电源按钮。当你把它们从充电盒中取出时，Powerbeats Pro会打开，当它们回到充电盒时则关闭。当传感器确定其处于空闲状态时，Powerbeats Pro会进入休眠模式，保存电量。

14.与苹果的2代AirPods比较

根据已经到手纷纷开始评测的外媒们总结，Powerbeats Pro尽管从定位上无法替代AirPods，但它拥有三个极佳卖点，第一个是戴起来稳固且舒服；第二个是聆听感优秀；第三是续航出色。

Powerbeats Pro配合耳道的形状加入了人体工程学设计，戴起来很有贴合感。其腔体外有两个小孔用以平衡佩戴耳机时耳腔内的气压。耳挂采用的是记忆金属的材质，相当柔软，再加上定制化橡胶耳塞，可以满足绝大部分人都舒适的较长时间佩戴感受，哪怕是在运动时也一样。

入耳式设计和贴合的弧度带来了很好的降噪效果，声音听起来更加丰满，也获得了更清晰的高音和低音，声音更加紧凑。耳机的内部驱动器也有很多改进，可以在整个频率曲线上带来很不错的低失真和动态范围。

续航方面，Powerbeats Pro可以连续听九个小时。轻松击败AirPods、Galaxy Buds、Jabra Elite 65t等流行耳机，甚至是传统蓝牙耳机都无法超越的。加上充电盒可以提供额外的电量，总共可以提供大约24小时的总使用时长。

Powerbeats Pro的价格较高，充电盒也不支持无线充电，如果同样是推荐给音乐爱好者的话，那么它适合对音质要求高，经常在户外或者运动，而对便携性要求没这么高的朋友。我们相信苹果正在有意识地将AirPods打造成iPhone用户的「必需品」，而Beats Powerbeats Pro则是除了AirPods之外的另一种最好选择。