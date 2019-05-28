三星Galaxy A60上手体验

今年国内智能手机市场的竞争来得比以往更加激烈，关注度最高的骁龙855旗舰机已经在不断的价格战下乱成一锅粥，而在定位稍低、占据很大一部分销量的1000-2000元市场，优秀的产品也层出不穷。

一个月前，三星在国内发布了全系的Galaxy A系列手机，以覆盖Galaxy S10系列下面的中端和低端市场，其中就包括了本文的主角——起售价只有1499元的三星Galaxy A60。

「黑瞳全视屏」、屏幕发声

看到这个定价，可能不少消费者的第一反应会是这款产品会有不少可见的「缩水」，不过Galaxy A60却不太一样。

Galaxy A60采用了一块6.3英寸的「黑瞳全视屏」，也就是我们常说的「打孔屏」，前置摄像头位于屏幕左上角的开孔区域内。

和三星去年年底发布的Galaxy A8s不同，Galaxy A60采用的是「盲孔」工艺，开孔直径比A8s的「通孔」稍小一些，可以进一步降低对视觉上的干扰。

显示素质上，Galaxy A60的这块LCD面板表现还不错，放在这个价位属于较为优秀的，发色偏「冷艳」，不过不支持手动调节色温或者颜色模式。

除了同价位罕见的「开孔屏」，Galaxy A60的边框控制做得也非常优秀，上、左、右三边等宽，宽度略小于iPhone XS，下边框稍宽。

放在2000元档这个价位，Galaxy A60的边框控制是稳稳的一流水准，甚至即便把Galaxy A60和一众三四千元的国产旗舰放在一起，Galaxy A60的屏占比也不会吃亏。

为了实现更窄的上边框，Galaxy A60采用了屏幕振动发声技术，通过驱动屏幕振动来实现听筒的功能，这也是三星第一款搭载屏幕振动发声技术的手机。

实际体验中，Galaxy A60的屏幕振动发声足以满足多数场景下的使用，不过毕竟是少了传统振膜，在大音量下的音质难免比传统方案稍逊一点。

渐变色、轻薄手感

受限于产品定位，和同价位的多数竞品类似，Galaxy A60的机身材质也是用了塑料，不过三星着实在Galaxy A60的工艺和配色上下了一些功夫。

首先，Galaxy A60的中框和后盖部分均做了亮面的处理，视觉和触觉上都很接近玻璃，没有那种「一摸就知道是塑料」的廉价感。

在此基础上，Galaxy A60提供了丹青黑、浅滩蓝、暖阳橙三种配色，三个版本均为渐变色，表面镀膜在光线下可以看到一些炫彩的光纹。另外，为了和后盖颜色对应，Galaxy A60的中框部分也做了相对应的渐变处理。

值得一提的是，像Galaxy S10系列那样，Galaxy A60的机身尺寸控制得也非常好，厚度7.9毫米，重量168克，在同尺寸产品中属于相当轻薄的了。

配合稍小的机身尺寸和圆润的中框、后盖处理，Galaxy A60可以提供优秀的握持手感。

骁龙675，齐全的「周边」配置

配置部分，Galaxy A60采用了骁龙675平台，标准版的存储规格为6GB+128GB，而1499元的元气版为6GB+64GB，均支持Micro SD卡拓展（会占用一个SIM卡位）。

相比起同价位常见的骁龙660或骁龙710平台，骁龙675的GPU性能并不占优势（特别是和骁龙710相比），不过在CPU部分，由于包含了两个基于A76的Kryo460「大核」，骁龙675的单核性能又要强不少。

Galaxy A60配备了3500毫安时的电池，足以支撑一整天中度的使用，充电为15W的AFC快充，兼容USB PD协议。

在「周边」配置上，Galaxy A60做得有些让人意外的全面。

蓝牙5.0、NFC都得到了保留，支持Samsung Pay（没有MST），接口为USB-C，Galaxy A60甚至还配备了一颗体验不错的纵向线性马达，振动体验并不输包括Galaxy S10系列在内的很多中高端机型。

此外，Galaxy A60虽然没有配备3.5毫米耳机插孔，不过随机附送了一副采用USB-C接口同时音质不错的入耳式耳机，这副耳机还内置了codec，可以用在魅族16s等USB-C口不支持模拟输出的手机上。

考虑到Galaxy A60的定价，三星选择直接附送这样一副品质较高的耳机，显得相当难得。

后置三摄，支持超广角

Galaxy A60采用了1600万像素的前置摄像头，F2.0光圈，功能体验和Galaxy S10系列基本一致。

后置部分，Galaxy A60采用了三摄设计，其中主摄是3200万像素，传感器预计是三星自家的S5KGD1（1/2.8英寸，支持四合一），F1.7光圈，另外一颗是800万像素的123度超广角和500万像素的景深头。

▲广角头

▲超广角头（同一位置）

功能部分，Galaxy A60保留的也很全，场景识别（场景优化器）、瑕疵检测、凝视拍摄等功能都在。

以下样张均使用Galaxy A60拍摄，打开场景优化器，自动HDR，无后期。

▲2倍数码

体验「完整」的高性价比千元机

伴随着激烈的竞争，市面上1000到2000元档优秀的产品越来越多。在这些产品里，三星Galaxy A60并不是硬件配置堆得最高的，不过却可能是体验最「完整」的产品之一。

在窄边框设计、「打孔屏」、NFC支付、线性马达、超广角头这些可以明显提升体验但是却因为成本等原因被很多同类产品「忽视」的地方，Galaxy A60都拿出了足够的诚意。

三星Galaxy A60有两个版本，6GB+128GB的标准版售价1999元，而6GB+64GB的元气版售价1499元，值得大家考虑。