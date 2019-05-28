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新iPhone或将支持双蓝牙音频连接

2019-5-28 6:56:25来源：威锋网作者：1am责编：懒猫/实习评论：

据日本科技博客MacOtakara报道，苹果新一代iPhone有可能让你同时连接两副蓝牙耳机听音乐。

该博客援引亚洲供应链的消息称，新iPhone的这个新功能将类似于三星的Dual Audio（双音频）功能，即Galaxy手机或者平板上的音乐或其他音频数据可以在与其连接的两部蓝牙设备上播放。

举个例子来讲，同样道理，那么iPhone用户就可以在自己的AirPods和朋友的Powerbeats Pro耳机上同时播放音乐，方便朋友间分享喜欢的音乐。

除了分享音乐还有其他的使用场景，比如用户在车里将iPhone同时与车载系统和蓝牙耳机连接，iPhone可以将GPS导航信息传送给车载音频系统，而音乐则传给用户的耳机。

目前的iPhone虽然可以连接多个蓝牙设备（比如通过隔空播放2连接多个扬声器），但只能连接一个蓝牙音频配置文件。所以连接到两个基于音频的蓝牙设备这种新功能肯定会很受欢迎。

三星的双音频功能基于蓝牙5.0技术，所以苹果的新功能应该也是基于同样的技术。如果传闻属实，那么除了新iPhone外，苹果也很可能会通过软件更新的方式让iPhone 8、iPhone X、iPhone XR、iPhone XS/XS Max等旧机型也获得同样的功能。

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关键词：苹果蓝牙

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