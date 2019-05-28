台北电脑展2019：华硕X570主板全家桶发布，全面支持PCIe4.0

华硕正式解禁了X570主板阵营。阵线横跨ROG Crosshair、ROG Strix、TUF GAMING、PRIME，以及针对专业工作站的Pro系列。

X570平台同样支持AM4插槽，支持第一代部分，第二代以及第三代锐龙处理器。全面跨入PCIe 4.0规格，最高支持到20条PCIe 4.0 Lanes，最高支持8个USB 3.2 Gen2，4个SATA 6Gb/s，以及NVMe RAID。

重点在于PCIe 4.0规格，华硕X570能够提供相对PCIe 3.0两倍带宽，特别是在x16 PCIe 4.0下，速率达到31.608GB/s。

X570主板CPU供电部分采用了4+8pin规格。针对M.2接口、供电以及板载芯片提供供电装甲，同时包括AURA SYNC、ASUS NODE、Networking在内的华硕独有设计均会有所包含。

其中ROG Crosshair VIII Formula是X570首发主板中最高配置。采用全装甲覆盖设计，支持水冷散热，预装I/O面板，同时上方配备LiveDash OLED，能够实时观测PC运行状况。

ROG Crosshair VIII Impact则使用了Mini-DTX设计。Mini-DTX相对Mini-ITX尺寸略大，给SupremeFX模块留足空间，在增加板载内容同时，仍然确保与小机箱适配性。原本Mini-DTX用来提供双PCIe插槽，在ROG Crosshair VIII Impact上变成了1个PCIe 4.0 x16与SO-DIMM.2设计，以此扩展更多的M.2 SSD。

ROG Crosshair VIII Impact电源装甲下还融入了2个风扇，确保微小体积下散热足够。

另外，ROG Strix系列分成X570-E Gaming、X570-F Gaming、X570-I Gaming三款，TUF Gaming系列提供X570-Plus WiFi和X570-Plus版。Prime系列提供X570-Pro和X570-P版。最后还有一款针对专业工作站的Pro WS X570-ACE主板。

华硕对X570电压调节模块进行了调整，能够实现更稳定的电压和更低的散热。另外OPTIMEM III可以让同CPU、同内存的前提下，让内存获得额外的200MHz。

随着AMD锐龙3在7月7日正式发布，华硕X570主板也会全面铺货。新一轮英特尔、AMD平台市场争夺正式拉开序幕。