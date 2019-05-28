软银拟设立第二支AI风投基金：规模超5500万美元

新浪科技讯北京时间5月28日早间消息，软银集团旗下的早期风险投资部门正在设立第二支专门发掘有前途的人工智能创业公司的投资基金，帮助其创始人孙正义在这个新兴技术领域占据一席之地。

Deepcore公司CEO Katsumasa Niki在接受采访时表示，他准备在两到三年内成立新的人工智能投资基金，以此扩张其核心创业孵化业务。该公司旨在寻找有前途的公司并培养下一代的后起之秀，以应对日本在人工智能领域的不足。Niki表示，第二支基金将超过第一支基金60亿日元（5500万美元）的募资规模。

这项措施独立于软银著名的愿景基金，后者是一支体量1000亿美元巨无霸基金，目前已经在专车、无人驾驶和共享办公等领域大举投资。孙正义表示，这些投资的相同之处在于它们将如何使用人工智能来重新定义每个行业，并创造新的行业。本月，这家日本投资集团将著名的人工智能专家、Deepcore顾问Yutaka Matsuo任命为董事会成员，这也是他们首次招募该领域的专家。

“我希望日本能够诞生一家像GAFA一样的企业。”他说，GAFA是谷歌、苹果、Facebook和亚马逊的首字母缩略词。“这里的创业公司数量少于美国和欧洲，我们需要通过提供一个环境让工程师可以开拓业务，以此增加创业公司数量。”

SoftBank于2018年2月成立了创业孵化业务Deepcore，后者成立了一家人工智能基金，获得软银、雅虎日本、电通和足球运动员本田圭佑的投资。该基金截至5月已经展开了18笔早期投资。Niki在2016年之前一直负责软银的投资项目，并在收购沃达丰的日本移动部门和Sprint的过程中方面发挥了重要作用。

Deepcore的选择包括Vaak，该公司使用图像分析来运营犯罪预防业务。这是日本仅有的几家人工智能创业公司之一。另外，独角兽Preferred Networks和Heroz等规模较小的上市公司都可以成为候选。

Deepcore在东京拥有约250名员工，他们还计划在那里开设另外两个办事处。Niki说，它的总部靠近东京大学，该大学已经在Deepcore的各种创业孵化计划中贡献了约70%的创业者。