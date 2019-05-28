3D Touch要被砍掉了？可能只是被新技术取代

新浪数码讯5月28日上午消息，在推出3D Touch四年之后，这种iPhone特有的压力触控功能似乎要被砍掉了。

上周，投行巴克莱（Barclays）的分析师在分析报告中称，正如他们在2018年8月预测的那样，2019款iPhone将“取消”3D Touch功能。分析师在本月早些时候访问亚洲后，从苹果供应商那里收集了这些信息。实际上，这已经不是我们第一次听到这样的传言。今年1月《华尔街日报》也发表了同样的观点。

▲3D Touch最早出现在iPhone 6S上

分析师认为，这一动作的开始是iPhone XR，为了在这款LCD液晶屏幕上实现更窄的边框，苹果公司研发了Haptic Touch，用长按的动作取代了重压，但因为新iPhone都有Taptic Engine震动马达，所以能模拟出类似3D Touch的感觉。

在iPhone XR上，苹果限制了Haptic Touch的支持领域，仅有少数苹果官方App或界面支持Haptic Touch，第三方App基本都不支持。但我们认为，这可能只是软件限制。

▲Haptic Touch最早出现在iPhone XR上

虽然跟3D Touch相比，Haptic Touch因为没有压力感应层无法辨别轻压和重压动作，但对用户来说，其实再分两级意义不大。

也正是因此，产业链认识认为Haptic Touch已经可以取代3D Touch，而且这项功能很可能会扩展到2019年的所有iPhone上。

▲3D Touch的实现是因为有屏幕压力感应

当然，苹果不一定非要将3D Touch从下一代iPhone XS和iPhone XS Max中移除，因为这并不是技术问题，只是看是否有必要。

我们更相信，苹果会认为Haptic Touch已经具备取代3D Touch的能力，之后用一个更简单的新版本取代它，这样也能让iPhone屏幕变得稍微薄一点。3D Touch，或者说压力触控不只是一种单纯的硬件技术，而是需要第三方App生态与之配合的，对比安卓生态，虽然也有厂商研发了类似硬件国内，但第三方App响应寥寥无几。

这一切可能会在6月的WWDC全球开发者大会上找到答案，届时苹果将会推出iOS 13系统，从系统中，可能会找到9月新iPhone的一些蛛丝马迹。