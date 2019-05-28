罗永浩挥一挥锤子，不带走一片锤影

“摄像头糊了，对不上焦。我们这没有售后服务点所以只能寄修，还没来得寄呢。”一位锤粉向懂懂笔记描述了他手中那台坚果R1的现状。

关于罗永浩，几乎没人说得清他现在做什么。有消息称他在做电子烟，有媒体说他还在做手机。观看罗永浩的微博之后你能发现，除了在为“小野”电子烟做秀之外，锤粉们更关心的坚果手机也突然有了新的消息。这对于那些还在使用锤子手机的人来说，宛如阴霾中出现了一道光。

近日，罗永浩在微博透露，锤子坚果系列的手机仍将继续更新，他还大方地表示会送出一部新的坚果系列手机。其实去年5月15日鸟巢发布会一周年之际，锤粉们在微博呼唤新手机消息后没几天，罗永浩就回应称：锤子科技还会做手机，只不过等的时间要久一点。同样，锤子科技产品经理朱海舟早先时候也做出过类似的表态。

只不过，这一等真的是很久，不知新一代的坚果手机什么时候出？又是不是仍由罗永浩本人主导？

最关键的是，当年因为信奉锤子精神掏腰包“纳税”的买家，家里还有“锤子空净”、“蓝牙耳机”、地平线拉杆箱……也在等着信仰续费。

我不喜欢电子烟，也不会再买手机

罗永浩偃旗息鼓已经近半年时间，而锤粉们似乎也不再被外界关注。

“看他微博最近的动态，可能最近在做电子烟吧，虽然说是原来的员工创业他去给一些支持，但以锤子的现状谁能信呢？”谈起最近老罗的动态，前锤粉赵先生摇头叹息。

老罗最近一次公开露面还是在今年1月15日聊天宝的发布会上。当时作为主讲人，他表示公司情况没外界想象的那么差，只是走的比较艰难。现在来看，锤子科技走的确实比较艰难，而且情况也没有老罗口中说的那么乐观。

如今，除了不知何时才能面世的坚果下一代新机，罗永浩微博上更多是在为小野科技的电子烟做着宣传。在315相关曝光之后，国内电子烟市场的风口似乎并没有就此消停。不仅是彭锦洲推出的小野，锤子科技前1号员工朱萧木的创业项目，也是一款福禄电子烟。

我们不过多探究电子烟究竟是不是一个好的创业方向，以及锤科这帮人究竟能不能在电子烟行业做成事儿。仅就罗永浩而言，虽然至今没有承认投身电子烟行业，但一系列的宣传在锤粉眼中已经是亲力亲为。那么，锤粉会继续买账和他相关的电子烟产品吗？

对此，北京锤粉王先生对懂懂笔记表示：“我不喜欢电子烟，也不认为这是一个好的创业项目，当初我们一大帮人喜欢锤子科技，是因为喜欢他们那份儿工匠精神以及设计感，即便是那个不成熟的TNT也是理想主义者的创造产物。但电子烟并不能让我们信服，现在更多看到的只是投机商人的一股子精明劲儿。”

在锤子科技“停摆”的这段时间，罗永浩本人连续卸任了一系列锤子旗下子公司法定代表人，而锤子科技也因为一系列经济纠纷背上了众多官司。根据天眼查的数据显示，目前锤子科技公司主体锤子科技（北京）股份有限公司目前自身风险11条、周边风险262条、预警提醒287条。这一系列的风险提示下，锤子科技的未来本身就已经蒙上了一层阴影。

回顾锤子科技的发展历史，虽然其硬件产品一直饱受诟病，但软件层面的创新上还是获得了不少用户的认可。可以说锤子的操作系统Smartisan OS一直都是锤子的核心价值所在。

不过，目前SmartisanOS已经归属今日头条的母公司字节跳动。对于罗永浩和锤子科技而言，或许这是最不情愿也是最无奈的选择，但对于部分锤子科技的员工以及用户而言，或许这也是最好的归宿。

抱住了字节跳动这条大腿，Smartisan OS团队大部分的员工保住了原有工作，而锤子手机的用户们也获得了持续更新的系统。

5月25日，坚果手机用户就迎来了最新一次的系统更新。对此，王先生也对懂懂笔记表示：“能这样已经很满足了，系统最起码没有直接停更，这也算是对锤粉们最后的一点慰藉吧。”

下一部一定会再买？

罗永浩刚刚表示还会坚持做手机，而从现在的情况来看，现有坚果系列手机已经算是被放弃。目前锤子科技官网所有在售的手机均显示无货状态，京东官方旗舰店也只剩Pro2S和坚果R1在售，或许这些只是锤子科技在京东留下的库存，仍未消化完毕。

没有了Smartisan OS的罗永浩该如何做手机？未来沿用坚果品牌和Smartisan OS操作系统的手机究竟是由谁主导？未来新的坚果手机推出，锤粉们还会不会买账？

对于现有产品的售后，锤子科技的客服表示目前只提供手机产品的售后服务项目。而且如果手机申请售后的话，需要去当地的授权服务中心。如果当地没有授权维修中心，用户需要将产品寄到成都或者武汉的寄修中心，寄修的时间前后大概需要一周左右。

不过除了手机，那些还购买了空净等锤子系列产品的用户们，面对配件的“停更”，似乎就只能在第三方兼容产品里寻求安慰了。

▲王先生的坚果Pro 2S

王先生表示：“我手里这部Pro 2S震动单元出了问题，我打电话问了一下情况，北京目前只有两个维修点，离我都挺远。由于这手机本身就是备用机，所以就一直也没去。不过，我还买了一个畅呼吸的空气净化器，现在官方渠道已经买不到替换的滤芯了，官网还有京东的官方旗舰店都没有货，我只能通过一些第三方商家购买。虽然能正常用，不过不是官方渠道总还是有些担心。“他坦言自己对于这件事最为恼火，当初3000+买的净化器，现在官方渠道已经没有滤芯了。“吃了这次亏以后也不敢买这种小企业的产品，情怀和踏实之间还是会选后者。”

▲王先生的畅呼吸空气净化器

根据国家相关规定，电器、电子产品的厂商需要保证在产品停产五年内，能够继续提供符合技术要求的零配件。这一点和汽车行业车辆停产之后仍需要长时间保证车辆配件供给一致。但是从现实情况来看，很多电子产品生产制造企业在这方面实施的并不好。

其实，即便企业倒闭也不意味着相关售后业务就“无疾而终”。根据相关法律规定，如果在产品的正常三包期间，或者在厂商与消费者约定的保修期内，厂商消失或者倒闭了，销售商就需要承担起产品维修的责任。

不过，到目前为止锤子科技仍没有提出破产申请，这也就意味着它的公司主体仍在正常运营，所以它有必要也有责任为消费者提供相应的零部件售后服务。但从目前来看，即便畅呼吸的公司主体已经被优点科技收购，但相关零部件供应问题，无论是锤科还是优点都没有做好保障工作。

造成这一情况的原因，很有可能就是畅呼吸空净产品的销售不佳。从2017年11月正式发布至今，锤子科技的主要销售渠道京东旗舰店里，畅呼吸空气净化器的评论只有寥寥的1.2万，这样的销售情况对于一款空净而言无疑是失败的。

当然，外界永远不会听到罗永浩承认自己的失败，但从现状来看，锤子科技的很多创业举措并不算成功。如今，罗永浩依然表示自己的创造力才刚刚开始猥琐发育。但是，对于那些近乎被“抛弃”的锤粉而言，他们又能有多少人会愿意继续等下去？

似乎，现在是考验锤粉忠诚度的时刻了。

曾经，每一次锤子科技的新品发布上总会有用户调侃：“产品不错，下一部我一定买。”但是，经历这次跌入谷底，那些曾经忠实的锤粉很可能下一部再也不会买。

【结束语】

回顾近些年的创业市场，我们可以看到无数企业从迅速火爆再到迅速衰败。包括乐视、ofo以及锤子科技等都是如此。这些公司衰败之后也都会出现了一个问题，就是留下来一地鸡毛。锤子的手机、净化器，乐视的手机、电视、年费用户，ofo的押金、损毁破旧单车……这些曾经的热点如今都成为用户心中的隐痛。

对于用户而言，花钱购买创业公司的产品和服务就是因为对那些CEO的信任，但这些侃侃而谈的创业者又能有几位是真的想做出好产品？无数项目失败之后，创业者可以自诩要为连续创业开启下一个新的项目，甚至永远“下周就回国”，但最终捡着一地鸡毛的只剩下消费者和投资人而已。