关注用户情绪，约会应用走入下半场

编者注：Adam Haworth在伦敦一家慈善机构从事数字营销和策略方面的工作。他策划并编辑了双周刊《Overload》，主要探讨人类与互联网的关系，也曾在科技新闻网站Techmeme担任编辑。

毫无疑问，约会总是充满压力的。就其本质而言，约会是一件会让人在情感上感到紧张的事情，因为你总是不得不敞开心扉，让自己变得脆弱。但在2019年，当科技公司从各个角度开始遭受攻击时，我们似乎还没有开始讨论约会应用程序对人们的情绪影响。

长期以来，社交媒体对人们生活产生的影响一直受到密切关注。

你可能还记得，早在2014年，Facebook就曾透露，仅仅根据它在News Feed中显示的内容，它可以让用户在情绪方面感到更积极，也会使他们更消极。但是，随着约会应用如今在社会上的流行，考虑到这个话题讨论的热烈程度，只有把这些应用带给你的感受具体地向公众展示出来才是正确的，不论是通过有意或无意的方式都可行。

在不牺牲太多个人生活的前提下，我认为有一点很重要，那就是和全球其他数百万人一样，我也是这些应用程序的用户，而且我会继续使用它们。虽然我感受到了各种各样的情绪影响，有时我甚至希望自己不要使用它们，但它们确实是现代生活的一部分。

这些情绪影响中的负面因素是可以预防的，而且我认为约会应用程序是有责任预防这些负面影响的。

游戏化体验

约会应用程序的设计目的是为了像游戏一样让人上瘾。它们很吸引人，一旦你开始使用，想要离开就很难了。Tinder流行的滑动手势是一种天才之举，因为它们将快速判断和快速决策置于应用程序的核心地位。它们会让你上瘾，让你想要不断获得更多体验，因为你总是希望，在用手指轻轻右滑之后，你就能得到自己的匹配对象。

当然，这也是这些应用程序成功的关键。如果没有这些机制，约会应用就会很无聊。但是，也有一些应用程序，比如Hinge，故意不使用滑动手势，所以它们给人的感觉很慢，很难吸引我们的注意力。

但另一方面，它们的缺点你也可以看到。用户不断地滑动手指，却得不到任何奖励。它能像互联网上的其他东西一样摧毁你的自尊。这是现实生活中，传统约会从未有过的效果。这些应用程序的设计方式将每个部分都变成了微小的游戏，旨在吸引用户，能激发用户的多巴胺，而且对于人们如何以及何时玩这款游戏的控制力有多大，我也持怀疑态度。

当然，在某种程度上，约会是一种游戏。在这场游戏中，你必须找到适合你的人一起参与。但是不同的人以不同的方式玩游戏，应用程序不应该强迫人们以特定的方式参与其中。

操纵性复制

当你在Tinder上和某个人成功配对时，你就会被邀请和那个匹配对象开始对话。在空白对话屏幕上，Tinder提供对话提示。通常，这些提示都是轻松的话题。例如，我最近看到的一话题就是“你喜欢猫还是狗？”

但在其他情况下，这种复制可能会带来压力。例如，有提示是这样的“如果你不发送信息，你永远不会遇到匹配率100%的对象。”；还有提示说“说一些幽默的话吧！”

现在，单纯地说，这些话题似乎相当无害，只是有点古怪的复制。但假设一下，如果一个人患有社交焦虑症，总是被一种诙谐幽默的要求所驱使，那他就不可能健康。当你在一段关系中加上社会压力的影响，这就可能会更加有害。

增长黑客

对话提示发出的微妙信号是具有操控性的，而这些应用程序强迫你参与其中、让你一而再再而三地回来的某些行为是不可原谅的。

例如，如果应用程序有一段时间没有打开，它通常会在iOS上添加一个未读标记。当你打开这个应用程序时，就没有未读消息了，所有未读标记不可能还在那里。但是，你现在已经打开了应用程序，所以你不妨继续开始滑动手指。你不停地输入文字，因为你在想，“如果这次有消息呢？”

我已经看到了这种无处不在的增长黑客行为，公司使用所有可能的工具，无论多么狡猾，让人们使用他们的产品。如果你在Tinder上与某人配对的几个小时内还没有开始交谈，Tinder就会给你发送通知，上面写着“不要让你的匹配对象久等！”。

无论在哪里，“增长黑客”都是恼人的存在，但重要的是要记住，约会是不同的。网上约会是一种仪式，一种精心编排的舞蹈，充满了礼仪和禁忌。

如果你在开始一段对话之前就已经离开了这个这场游戏很长时间，你会看到“算了吧，如果你等了这么久，显然你对这个人不感兴趣。”如果你太早开始谈话，你会看到“冷静点，伙计，你很有热情哦”。所以，当你在网上约会的时候，你已经在一个复杂的环境中摸索，而且获得的线索比现实世界中更少。在现实世界中，如果你不仔细一点，你可能会不小心发出错误的信号，导致你的匹配对象远离你。所有这些都使得“增长黑客”更具侵入性、更恼人，也更具破坏性。

奖励不良行为

目前为止，约会软件所能做到的只有这么多。我知道它们不能控制一切，在社会层面上需要发生一定程度的改变。但是，如今的约会文化奖励的是琐事，鼓励的是不良行为。

当你想到这一点的时候，你会发现突然消失是一件非常可怕的事情，尤其是在几次约会之后。

但是现在突然消失已经变得很正常了，当你处在接收端，你不得不接受它。我想知道的是，约会应用是否会让一切都变得无关紧要——如果你不喜欢某人，就没有必要交谈，因为你可以继续滑动匹配下一个。滑走你的问题，避免可能发生的后果。

除了突然消失，还有其他问题。我们创造了一套完整的词汇来描述约会中的不良行为，比如绕轨道飞行、僵尸和面包屑。所有这些行为都是不好的，但它们现在仍然还是约会生活的一部分。

解决这些不良行为需要我们集体地把它们喊出来，而不是将它们正常化。我认为约会软件也能起到一定作用。奖励好的行为，不要让不好的行为正常化。这些平台，就像Facebook一样，应该为它们所鼓励的行为承担责任。

如何解决问题？

所以，如果约会软件做错了很多事情，我为什么不干脆把它们舍弃呢？

答案很简单，因为几乎没有选择。我所有的用户都在使用这些应用程序，而我也没有真正的其他方式来结识新朋友。我只能完全依赖这些应用程序来寻找伙伴。

我在这些应用程序上有很多很好的体验，并且遇到了一些很棒的人。但关键是它们有副作用，我希望这些应用程序能解决这些副作用。这些问题都应该有简单的解决方案。

首先，约会应用应该教育你的用户如何在约会时保持理智。先正确认识约会，承认约会是一个情感脆弱的过程，这可能是一件很棒的事情，但也很艰难。告诉你的用户，如果你感到不知所措，或者你的经历伤害了你，花点时间出去走走是可以的。

其次，在应用程序中构建自我调节工具。大多数应用程序已经有了“睡眠”或“私人”模式，它会对你的个人资料显示给多少人提供一个临时的屏蔽。

但如果企业有动力更好地照顾自己的平台和使用平台的人，有些功能是可以构建出来的。这里举几个例子：

开发一个“暂停”模式，可以隐藏你的个人资料，并显示一条信息，说明你已经花了一些时间，从应用程序中抽身来与你现有的匹配对象相处。

自我强加的滑动限制迫使自己规范使用。如果你想建立一个像刷卡那样令人上瘾的互动方式，先将它的效果暂时忽略。

关闭对可能驱动用户使用的通知进行压力提示和粒度控制的选项。

其中一些选项可能会稍微降低用户的参与度，但事实上，如果继续这样下去，我确信人们会讨厌使用这些应用程序。或许，如果人们对自己如何使用约会应用程序有更多的控制权，他们就会更积极地参与其中，更有可能关注广告，更有可能向朋友推荐它们。

或许，如果这些应用程序更关心你的情绪，它们可能会帮助你建立更有意义的人际关系。这些应用程序的目的不正是这样的吗？