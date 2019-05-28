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2019年亚太地区AI支出预计达55亿美元，中国增长最大

2019-5-28 8:59:00来源：新浪科技作者：书聿责编：懒猫/实习评论：

北京时间5月28日早间消息，根据市场研究公司IDC的数据，亚太地区人工智能系统的支出预计今年将达到55亿美元，比2018年增长近80%，这得益于中国市场和零售行业的发展。

IDC还在一份最新报告中预计，人工智能支出将从2018年到2022年以50%的复合年增长率攀升，到2022年达到150.6亿美元。这意味着未来三年人工智能在亚太地区的支出增长预计将超过世界其他地区。

IDC今年3月预测，全球人工智能系统支出预计将在2018年至2022年间以38%的复合年增长率增长。

大部分增长都将来自中国，IDC表示，这将占到该地区（不包括日本）人工智能支出的近三分之二。人工智能系统的支出将由零售、专业服务和政府行业推动。

基于人工智能工具的零售需求也将带动该地区其他地方的增长，因为企业开始在商品推销、产品推荐、自动化客户服务以及供应和物流领域加大对这类技术的依赖。虽然银行业的人工智能支出落后于零售业，但它也将开始采用这类技术进行欺诈分析、项目顾问、推荐和客户服务。

IDC预测，该公司今年将向自动化服务代理投资近7亿美元。第二大投资领域是销售流程建议和自动化，预计将达到4.5亿美元。智能流程自动化领域的投资将超过3.5亿美元。

人工智能支出增长最快的行业预计将是医疗保健（年均复合增长率为60.2%）和流程制造业（复合年增长率为60.1%）。在基础设施方面，IDC表示，2019年硬件（包括服务器和存储）的支出将达到近70亿美元，而软件支出预计将在未来5年以80%的复合年增长率增长。

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关键词：人工智能

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