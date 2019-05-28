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特斯拉马斯克成2018薪酬最高CEO，第二名仅达其5%

2019-5-28 9:06:05来源：新浪科技作者：中天责编：骑士评论：

北京时间5月28日早间消息，据《纽约时报》报道，特斯拉CEO马斯克是2018年薪酬最高的CEO，比其它CEO加起来还要高出很多很多。去年，马斯克的收入高达22.84亿美元，比其它65位竞争者的总和还要多。

马斯克的薪酬主要来自股票期权，2018年增长近4575%。

2018年，榜单上的CEO薪酬平均上涨16.4%，2016年大约上涨9%。员工可怜得多，他们的平均工资大约比最高管理者少277倍。

排名第二位的是Discovery的CEO大卫·扎斯拉夫(David M.Zaslav），2018年他的薪酬是1.29亿美元，比马斯克少得多。

特斯拉员工的平均工资约为56163美元，马斯克的薪酬是公司员工平均工资的40668倍。当然，马斯克的薪酬很大程度上与绩效目标挂钩，大部分来自期权。3月份，特斯拉股东批准一项目面向公司CEO的10年薪酬方案。如果马斯克想将薪酬变成现金，在未来10年里必须达到特定目标。

马斯克拥有特斯拉大约20%的股权。目前他的财富只是纸面财富，还没有兑现。当前特斯拉股价走势糟糕，而且公司还在继续亏损。未来如果想获得成功，关键在于Model 3。

今年一季度，特斯拉亏损将近7亿美元，目前还有现金储备22亿美元。

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关键词：马斯克特斯拉

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