“快乐肥宅水”可乐罐中竟有一层塑料薄膜

北京时间5月28日消息，据国外媒体报道，一段令人震惊的视频揭露了可乐罐内部的秘密：铝罐外层的金属被清洁剂溶解之后，藏在其中的塑料涂层便露了出来。这层塑料膜其实是一层保护膜，防止酸性饮料与金属发生反应。高浓度的铝化合物会对人体骨骼和大脑功能造成威胁，而这层塑料薄膜可以有效阻止铝进入人体。

碳酸饮料中充满了二氧化碳气体，所以会不停冒泡。溶解在液体中的二氧化碳会形成一种酸性物质，因此可乐等碳酸饮料的酸性很强，可乐等饮料中通常含磷酸，而芬达等果汁饮料中通常含柠檬酸。

若这些酸与铝直接接触，就会与之发生反应、将其腐蚀，形成磷酸铝和氢气。而人体中的铝若含量过高，便会对身体有害，造成骨骼和大脑异常。金属膜可以将饮料与金属隔开，防止对人体造成伤害。

可乐罐中的塑料涂层构成了饮料与金属之间的一道屏障，这些塑料涂层自50多年前发明以来，就一直在保障食品和饮料安全中发挥着至关重要的作用。

而且这层薄膜的重量可以“忽略不计”，只占罐身重量的一小部分，并且在罐体金属回收前会被先行摧毁。

这些塑料在金属罐回收过程是这样的：金属罐会先被粉碎，随后进入焚烧炉，其中的非金属成分在高温下会率先焚烧殆尽，且排放水平在环保局的允许范围内，剩余气体会被导入一套专门的控制系统，清除所有残余固体废弃物。

总的来说，金属罐对环境比塑料友好得多，因为金属的回收率比玻璃和塑料更高，而且可以在一套闭环系统中重复回收利用，整个过程仅耗时60天左右。

铝是地壳中含量最丰富的元素，且分布非常广泛。它是一种十分活跃的金属，在自然界中不会以单质形式存在，而是会与其它元素形成化合物，最常见的是氧化铝，这些化合物在土壤和岩石中十分常见。

所以，每喝一罐“快乐肥宅水”时，心里都可以默默感谢下这层让你喝的更快乐的塑料薄膜~