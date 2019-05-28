微软、通用电气等致信美国政府：封杀中国企业将“引火烧身”

IT之家5月28日消息 据环球时报报道，美国彭博社5月26日发文称，微软、通用电气等美国企业近日致信政府部门，担心利用出口管制封杀中国企业的做法“将导致美国在国际合作中被孤立”并“有可能使美国利益受挫”。

5月26日，针对国际个别行业组织将华为“除名”，华为发表声明称，华为现在和未来提供的产品和服务，不会受个别违背透明、公开、公正、无歧视原则的组织和其行为的影响。

彭博社表示，特朗普政府试图通过禁止一些关键中国企业向美国出售产品或购买美国企业零部件及服务，使中国放慢其技术前进步伐。“但该计划将引火烧身，因为美国企业也绕不开全球科技供给链。一周来，对华盛顿惩罚性措施和中国可能报复的担忧，不但已引发市场恐慌还重挫美国芯片制造商和苹果公司。”报道称，切断与5G技术领头者华为的往来，只会导致美国放慢5G普及速度。这对美国最重要的一些公司是坏消息，“没有中国的5G网络，中国消费者就不会购买含有高通和美光科技芯片的手机，就不会产生需要用英特尔、英伟达和AMD处理器计算的数据，也不会需要通过博通、赛灵思芯片变得更快的网络设备。”

科技人士分析认为，华为接连被多个国际标准和产业制定组织“除名”，并不会对华为的产品和服务造成什么直接影响，但可能会对华为在全球相关技术领域的“地位”带来一些冲击。不过，这种影响其实也是双向的。虽然在禁令下华为将无法对一些重要技术标准的制定发出声音，但这些行业本身也失去了华为这个很重要的技术供应者的参与。