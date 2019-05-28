Bittium发布安全加密手机Tough Mobile 2

IT之家5月28日消息 Bittium是一家芬兰公司，在无线电通信技术和生物信号处理领域拥有超过30年的经验，还为战场部队提供经认证的移动设备和网络安全解决方案。近日该公司发布了最新的智能手机，Bittium Tough Mobile 2。

Bittium Tough Mobile 2是一部安全加密手机：它有一个“多层安全结构”，基于强化的Android 9 Pie操作系统，并将信息安全特性和软件集成到源代码中。这确保设备中存储的数据和数据传输都得到尽可能有效的保护。

Bittium Tough Mobile 2提供了加密身份验证、密钥管理性、启动和运行时安全检查、防篡改信息安全平台和隐私模式来保护手机的安全性。可以通过Secure Suite软件远程管理手机和加密数据传输。

配置方面Bittium Tough Mobile 2配备5.2英寸触摸屏，该公司称可以在手湿润时或戴手套时使用。搭载骁龙670，4GB内存+64GB存储，可通过mciroSD扩展。1200万后置摄像头和500万像素前置摄像头，支持蓝牙5.0和NFC，以及符合MIL-STD-810G标准的抗冲击和防摔性能。它有一个3000 mAh电池，以及用于隐私模式，紧急和按键通话的专用按钮。

该设备现在在Bittium的网站上预售，价格为1550欧元（约合人民币11965元）。