快手：因商品质量、售后等问题严惩45名电商经营者

凤凰网科技讯5月28日消息，快手电商官方发布违规用户通报，对45名违规用户公开惩处。其中“银师傅”、“珂珂Babay”等41人因为商品质量、物流、售后等方面违规，被关闭购物车功能30天，在售商品全部下架，同时后期不再能报名参与官方平台电商活动。

另有“永利皇府总裁”等4人严重违规，在上述惩罚的基础上，再加以关闭直播功能30天的惩罚。此次受罚的45人如在未来没有改正，平台将进一步加大惩处力度。

快手电商负责人表示，“快手做电商的目的，是让用户能够方便买到自己喜欢的东西，为老铁打造便利的购物体验。在这个过程中，快手作为连接买卖双方的平台，一定会确保销售产品的合规性。”

快手电商官方快手账号“快手卖货助手”公布的信息显示，截止目前，快手电商已累计处理违规电商用户345人。

2019年3月，快手电商发布《快手小店经营违规管理规则》、《快手小店商品推广管理规则》、《快手小店售后服务管理则》、《快手小店发货管理规则》等四项规则，加强对快手平台上的电商经营治理。在常规的用户举报、投诉之外，快手电商还会主动抓取卖家的违规行为，并施以相应的处罚。不管是使用快手自建小店，还是淘宝、天猫、有赞、魔筷等第三方交易平台，卖家都必须遵守快手小店的经营管理规则。