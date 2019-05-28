阿里张勇：未来物流一定是从数字化到数智化

5月28日，在第四届菜鸟全球智慧峰会上，阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长张勇畅想了他眼中的智慧物流前景。张勇称，“未来的物流一定是从数字化到数智化，数智世界将是我们共同面临的时代。”

张勇表示，数字化是智慧物流的初心和基石。六年以来，无论是菜鸟还是整个物流业都发生了脱胎换骨的变化，而变化的起点正是数字化。所有的数字化，都在为未来的智能化做必要准备。

过去一年，整个中国流转的包裹数超过500亿个，比前一年增加大概100亿个，增量接近美国全年包裹流转总量。在菜鸟成立的2013年，整个中国的包裹总量只有100亿个。过去6年，菜鸟与中国快递物流行业一起，打造了一张智能物流骨干网，并引领着整个行业加速数字化转型。

张勇认为，过去6年物流业的变化和菜鸟的快速发展，正是物流社会化大协同的结果。500亿的包裹总量，也必将为物流业的数字化带来前所未有的机遇。

整个物流业正在进入全面的数字化时代。张勇认为，实现货物流转效率的最大化，决定了物流必然和供应链管理高度结合在一起，这是未来一定发生的趋势。“只有实现整个产业链不同企业间的全面联动，数据打通，才能让端到端的整体流转效率变得更高。”

“数智化的世界才刚刚开始，”张勇表示，“未来的新技术发展，特别是IoT的发展，不仅会带来现有物流要素的数字化，并走向智慧化和智能化，也必将会创造新一代的物流要素。”