你要不要过马路，这个人行横道系统只需一秒判断

红灯停绿灯行，这是全世界通用的交通规则，而相对来说，行人算得上是其中较为弱势一方，因此在欧美不少地方都会为行人设置步行灯按钮，行人要过马路了，按一下按钮，交通红绿灯就会随之变化，以方便行人过马路。不过从明年年底开始，维也纳的一些步行灯按钮将会消失，取而代之的是一个新的人行横道系统，这个人行横道系统将使用摄像头和电脑来直观检测行人何时过马路。

据了解，新的人行横道系统使用了一个安装在十字路灯并连着计算机的摄像头，它可以监控接到8×5米的区域。当有人进入该区域是，定制的深度学习算法就会分析他们的运动路径，并在一秒内判断他们是否打算过马路。

在此基础上，该装置还与城市现有的交通管理系统协同运行，其根据当前的交通流量来决定步行灯的时间，一旦灯亮了，它会根据探测到的人数使其红绿灯亮到所有人都能通过为止。而如果系统看到有人接近十字路口但之后又离开了，它将会关掉步行灯，整个过程都是实时画面，没有记录或传输行人的图像。

这个系统是由奥地利格拉茨理工大学(TU Graz)的一个团队开发的，其成员表示，该系统即便在恶劣的环境中也能全天候工作，还能处理电压波动。之后，与之合作的交通管理公司Gunther Pichler将在维也纳周边选定地点安装摄像头系统。不过这个系统对于人多车多的中国来说未必管用，我们还是老老实实的跟着红绿灯的指挥走吧。