测试报告：2019八核MacBook Pro摆脱过热限频

上周，苹果发布了全新2019款13英寸和15英寸MacBook Pro，分别搭载英特尔第八代和第九代处理器，高端15英寸机型首次带来八核处理器。

想必大家还记得2018年六核MacBook Pro推出后遭人诟病的散热状况，搭载i9处理器的2018 MacBook Pro有一个瑕疵，会因温度过高而使处理器的速度低于其额定速度，并且只能在计算机处于少量负载的情况下恢复。苹果大约一周后迅速解决了这个问题并发出正式道歉。但是，即使使用补丁，结果也不尽如人意。

当2019年款新MacBook Pro系列采用被称为“核弹级”的八核处理器时，它立即引发了人们的担忧，即由于更高的热量输出，这台机器会可能会受到类似的热问题的困扰。现在，是时候评估新款高端机型的散热情况了。

什么是热设计功耗？

英特尔将热设计功耗（TDP）定义为“在高复杂度工作负载下，所有内核都处于活动状态时，以基础频率工作的处理器的平均耗能功率。”这是一个很长的说法，它表示处理器在以额定速度运行时会有多热。它也是衡量任何制造商必须对产品实施的最低限度冷却系统的指标。

一个出色的处理器能够超过其标准速率，达到苹果和英特尔宣传的Turbo Boost速度。当然，这会比TDP产生比更多的热量，从而最终使其减速回到平衡状态。如果热量太大，芯片将降至正常运行速度以下，以防止损坏并使其进一步降温。

▲2018和2019两款机型的内部构造未变，来自Appleinsider

日前，已经入手2019八核顶配版MacBook Pro的外媒开始对功能以及散热性进行测试，让更多用户清楚这款设备在负载下的平衡速度和其降频触发情况。

在Appleinsider的测试报告中，启动了Cinebench R20并连续十次运行综合基准测试，循环进行迫使处理器不断地承受高负荷并观察其热性能。同时利用Intel Power Gadget来监控CPU速率。

如果在2019八核MacBook Pro中存在过热降频问题，那么当处理器快速跳升至睿频加速也就是接近标称的4.8GHz时，会降低到平衡速度从而达到热平衡。

▲2019八核顶配版MacBook Pro CPU跑分测试，来自Appleinsider

而测试结果是，在第十次测试之后，CPU运行速度迅速达到5GHz，在节流温度达到100°C时，速率并没有降到太低，而是在2.9GHz和3.0GHz之间浮动（标称的平均速率为2.4 GHz）。

坦率地说，这比我们期待的稳定速率要高一些。在一系列连续对比测试后，2019八核MacBook Pro基本保持在3.0GHz运行速率和94°C左右温度。

在反复运行测试后，2019八核MacBook Pro 在 Cinebench R20测试中跑出3096的高分，远高于2019年采用2.4 GHz四核第八代i5处理器的13英寸MacBook Pro，后者跑分为1779。

看起来，新款MacBook Pro很好地解决了过热节流问题。

我们暂时不清楚苹果在2019年的MacBook Pro中做了什么来帮助解决这个问题。与2018款六核机型相比，散热管道是相同的，风扇速度是相同的，风扇设计是相同的，TDP是相同的，芯片尺寸是相同的。

但不管怎么说，大家似乎可以放心购买最新最强悍的MacBook Pro了。