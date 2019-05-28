【WWDC 2019专访】IT之家对话15岁开发者于伟奇：获得奖学金只是开始，要学习的还有很多

今年的苹果全球开发者大会（WWDC19）将于北京时间6月4日凌晨1点在美国加州圣何塞开始举行，届时IT之家将应邀前往参会并全程直播，敬请关注。

今天WWDC学生奖学金（WWDC Scholarship）获得者于伟奇接受了IT之家线上专访，和大家分享一下15岁少年眼中的苹果与开发。



爱好ACGN的果粉开发者



于伟奇就读于无锡外国语学校，爱好ACGN文化，身为开发者的他也钟情于Apple平台的软件开发（点此访问GitHub主页）。小学时候的他因为读了《乔布斯传》，加上家里买了iPad 2，“误入歧途”成了一个果粉，了解到了WWDC和其奖学金的存在。之后 Swift 发布时很感兴趣，就尝试通过看书、看视频视频自学，并在初一“千辛万苦地”说服了家里给买了Mac。

▲于伟奇在中国Swift开发者大会上

出于爱好，于伟奇完成了名为BirthReminder的App，也是他的练手之作。这款App可以帮助用户管理喜爱的ACGN角色的生日，内置了海量的ACGN角色信息，只需点击添加按钮，便可以添加到列表中。并且应用支持今日视图插件、Apple Watch和表盘元件。

▲BirthReminder



此次获奖的作品叫做 Cryptography & Privacy（点此直达GitHub项目页），直译成中文就是密码学与隐私。这个Playground介绍了些许密码学基础概念，并在最后给出了一个实现聊天应用端对端加密的实战练习，希望能够借此让人们对数据传输过程中如何保护隐私有更多了解。

▲Cryptography & Privacy



获奖没那么难，最大困难是时间不够

谈到获奖经历，于伟奇认为这并不是一件很困难的事情，只要有兴趣并付出精力去学习都能达到，最大的困难是时间不够。由于平常住校，只有周末能做Playground，再加上今年时间比去年还短，实际上他只花了大概两个周末用来完成代码和文书工作。解决方案是把文书拿到学校写，周末回家爆肝Playground。“最后是deadline当天通宵写完的，之后去学校第一节课考英语还睡着了，导致只拿了第二。”

受访者认为，一个 Playground 的中心会是“内容”，其他元素（如技术、创意）都应围绕着内容展开，否则会本末倒置；为了技术而技术，为了创意而创意，从而导致 Playground 空有一层炫酷的皮而没有实际价值。

获得奖学金只是开始，需要学习的还有很多

于伟奇说获奖经历并没有对生活产生多大影响，甚至父母还是整天抱怨他时间都花在电脑上，非说有的话就是可以由此请假一天去上海办签证。

于伟奇直言，获得WWDC奖学金只是一切的开始，而之后真正需要学习的硬核知识还有很多很多。对于有兴趣学习iOS或Apple其他平台开发并想拿WWDC奖学金的同龄人，他很认真地给出自己的建议：

未来想去美国读CS专业，会继续开发App

对于未来，于伟奇也有明确的打算，想去美国读CS专业，也会继续开发更多App，目前业余时间会花在开发上，比如这两天正打算写一个管理表情包的App。

说到WWDC 2019，于伟奇希望Siri能够变得更强，比如与第三方应用的衔接、对上下文的理解等，以及捷径应用能够得到进一步提升，如调用其他应用的体验；并且希望macOS可以完善Automator并使其兼容在iOS上创建出的捷径。

对于苹果生态的发展，于伟奇希望平台间合而不同：相互融合但又保持独立，能够各自发挥优势的同时又能互通协作，希望苹果能够在用户自由与设备安全之间找到平衡点。