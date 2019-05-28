5月28日午间消息，近日，法国《论坛报》撰文探究“马云为什么爱上非洲”，据《论坛报》介绍称，马云在非洲设立了青年创业基金（APNI），意在帮助更多非洲年轻人成为‘非洲的马云’。”

《论坛报》报道称，在10年期间，马云非洲青年创业基金将每年提供100万美元，鼓励非洲各行各业的创业者。该项目于今年正式启动，将于11月在非洲举行决赛，选拔产生10名“非洲英雄”来激励整个非洲大陆的创业激情。

用马云的话来说，“这个奖项代表了我们对非洲未来年轻创业者的全力支持”。

据了解，非洲青年创业基金面向全非洲的报名活动已于3月27日启动。在启动仪式的视频致辞中，马云称非洲是“希望之地”，看到非洲的创业者，感觉像看到了20年前的自己。“希望今天出生在非洲，重新开始我20年前的旅程“。

据基金负责人介绍，目前已经收到来自54个非洲国家各行业创业者的报名申请。报名将于6月底截止。

“非洲的年轻人愿意大胆说出自己未来的梦想，完全没有畏惧。他们希望实现改变，这就是普惠精神。”马云在Viva Tech大会上说道。《论坛报》表示，“白手起家的马云已经成了非洲年青一代的新楷模。”

与此同时，阿里巴巴商学院也为非洲企业家和教师开设了“互联网创业者计划”和“全球电子商务人才教育者培训”两项课程，提供能力建设帮助。

阿里巴巴也在卢旺达开设了非洲第一个世界电子贸易平台（eWTP）站点，为卢旺达中小企业提供贸易、物流、云计算、支付和培训方面的支持。

据麦肯锡咨询公司的预测，到2025年，非洲主要经济体的电商市场将达到750亿美元的规模，服务6亿消费者。和20年前的中国一样，非洲现在正处于抓住数字化时代、实现跨越式发展的前夜。