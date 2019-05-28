消息人士：大众正调整560亿美元电动汽车电池采购方案

5月28日消息，据国外媒体报道，电力驱动是近几年汽车行业的一大热点，也是未来的发展趋势之一，无论传统汽车巨头还是新兴的汽车厂商，在这一方面都有相关的布局。

在发展电动汽车方面，德国汽车厂商大众也有相关的计划，其此前已宣布将电动汽车扩展到旗下的所有品牌，计划在2025年将电动汽车的年产量提高到300万辆，同时为了保证电动汽车的大规模量产，大众在去年还宣布了价值约500亿欧元（折合约560亿美元）的电池采购计划。

但外媒最新的报道显示，大众正在调整其价值高达500亿欧元的电池采购计划。

外媒是援引消息人士的透露报道大众正在调整其电池采采购计划的，调整是因为对三星的供应有顾虑，主要是因为三星旗下的电池制造商三星SDI可能会解体，三星的供应量可能也会有变化。

三星是大众500亿欧元电池采购计划的供应商之一，其最初是同意向大众供应20吉瓦的电动汽车电池，这足够大众生产20万辆装配100千瓦时电池组的电动汽车。

但消息人士透露，在具体的谈判过程中，大众和三星在电池的产量和时间表方面有不同的意见，僵局使三星承诺向大众供应的电动汽车电池降到了不足5吉瓦。

汽车厂商大规模生产电动汽车，需要稳定的电动汽车电池供应，但在电池产能有限、供应存在瓶颈、原材料也有限的情况下，电池就成了全球电动汽车厂商的另一竞争领域。

Evercore ISI的分析师Arndt Ellinghorst表示，大众最终需要300吉瓦的电动汽车电池，如果没有强有力的多家电池供应商，如此庞大的电池采购量是难以满足的。