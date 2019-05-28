菜鸟联盟联手快递公司启动绿色快递日，将新增5万个绿色回收箱

IT之家5月28日消息 今天（5月28日），菜鸟联合申通、韵达、圆通、中通、百世，及中华环境保护基金会、阿里巴巴公益基金会，共同发起绿色快递日，并宣布将在全国铺设5万个绿色回收箱。

菜鸟绿色行动负责人介绍，菜鸟联盟将在菜鸟驿站、快递网点陆续铺设5万个绿色回收箱，消费者可以在取快递的时候，将快递包装放在这些回收箱里循环利用。这意味着，全国将新增5万个绿色站点。

此前，菜鸟在全国200个城市的菜鸟驿站已经设立了约5000个绿色回收箱，让大家可以“把纸箱留在驿站，供他人免费使用”，绿色回收箱还走进了政府、街道和高校，深受年轻人喜爱，成为中国最大的快递纸箱共享行动。

菜鸟联盟发布的数字显示，菜鸟和中国五大快递公司的绿色回收箱，每年预计可以循环再利用上亿个快递纸箱，减少的碳排放相当于种下了74万棵梭梭树。

2016年，菜鸟联手合作伙伴率先发起中国最大的物流环保行动，随后成立菜鸟绿色联盟公益基金。3年来，中国绿色物流进展显著：通过在全行业推广电子面单、装箱算法、智能路径规划、环保袋、循环箱、绿色回收箱、新能源物流车、太阳能物流园等，菜鸟联盟让数百亿个快递包裹绿了起来。其中，电子面单已经累计使用在800多亿个包裹上，节约3000多亿张纸。环保集包袋累计循环使用超过2亿次，相当于节省了2亿个一次性塑料编织袋，平铺开有将近31个西湖那么大。

启动仪式现场，一名消费者表示，愿意每次网购后，把拆下的快递纸箱放进绿色回收箱，推动每一个纸箱循环利用，“绿色快递不只是快递行业的事，也是全社会的事，相信5.28绿色快递日的设立，会更多人加入绿色行动。”